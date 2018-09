Nilufar va in panico, Giordano si lascia andare con la tentatrice Laura

Nilufar a Temptation Island Vip va in panico, intanto Giordano è molto vicino alla tentatrice Laura

Le ultime anticipazioni di Temptation Island Vip rivelano importanti novità su Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Sappiamo già che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne chiede il falò di confronto immediato. Sono alcune affermazioni di Nilufar ad aver fatto infuriare, non poco, il Mazzocchi. Nell’ultima clip condivisa dalla pagina ufficiale del reality, è possibile vedere Simona Ventura annunciare alla Addati che il fidanzato ha richiesto il falò di confronto. L’ex tronista appare visibilmente scioccata, in quanto non si aspettava che il fidanzato potesse già prendere questa decisione. Nilufar chiede subito a se stessa cosa possa aver visto Giordano di strano. La Addati non si avvicinata in modo particolare a nessun tentatore. L’ex tronista ha solo condiviso questo percorso con Nicolò Ferrari, anche lui suo ex corteggiatore. Proprio a lui la Nilufar rivela i problemi che ci sono nella coppia. Questo dà non poco fastidio a Giordano, il quale sceglie di chiedere subito un falò di confronto con la fidanzata.

Temptation Island Vip: Nilufar Addati in crisi per il falò di confronto, Giordano si lascia andare con Laura Cremaschi

Nilufar si trova in grande difficoltà. “Mi sta venendo un infarto”, rivela l’ex tronista visibilmente spaventata. A questo punto, Nicolò le chiede cosa ha intenzione di fare. La Addati risponde che non lo sa. Nel frattempo, però, nel villaggio dei fidanzati accade qualcosa di particolare, che potrebbe sconvolgere Nilufar. Giordano si lascia andare con la tentatrice Laura Cremaschi, la Bonas di Avanti Un Altro. Il sito Davide Maggio ha da qualche ora condiviso delle foto in esclusiva che mostrano i due intenti a fare un ballo insieme. Proprio in questa circostanza si nota una certa complicità tra loro. Giordano e Laura si guardano negli occhi e ballano attaccati l’uno all’altra.

Nilufar e Giordano escono insieme da Temptation Island Vip?

Sicuramente Nilufar non reagisce proprio bene a questo filmato. Tali scene non farebbero piacere alla Addati. Intanto, sono in tanti i telespettatori che si stanno chiedendo se questa è una delle coppie che ha superato il reality. Dalle ultime indiscrezioni rivelate da Il Vicolo delle News, Nilufar e Giordano sono rimasti insieme dopo il falò di confronto.