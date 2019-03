Nilufar e Giordano non si seguono più sui social: qualcosa però non quadra

Giordano e Nilufar hanno smesso di seguirsi su Instagram ma un dettaglio non sfugge ai fan: forse non è ancora finita? Qualcosa non quadra

Sembra davvero finita tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo aver ufficializzato la rottura via social, per un po’ hanno continuato a seguirsi su Instagram. Questo gesto, anche se può dire tutto e niente, ha fatto sperare i fan della coppia, almeno fino a Ieri, quando Nilufar, decidendo di non seguire più Mazzocchi sui social, ha spiazzato tutti. Oggi, aggiornando il profilo dell’ex corteggiatore, ci siamo accorti che anche lui (che inizialmente non aveva ricambiato il defollow) ha smesso di seguire l’ex fidanzata. Vedendo come stanno le cose, dunque, entrambi sembrano proprio non avere più voglia di riprovarci. Alcuni loro fan, tuttavia, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa.

Sia Nilufar che Giordano seguono ancora pagine dedicate a loro (come coppia si intende). Coincidenza, nostalgia o incapacità di dirsi addio? Inutile dire che la cosa, al momento, sta ancora facendo sognare gli ammiratori dei Gilufar che, fin da quando si è saputo della crisi prima e della loro separazione dopo, non hanno fatto altro che fare il tifo per loro e per un eventuale ritorno fiamma. È ancora troppo presto per fare delle previsioni, sia chiaro. Nei prossimi mesi, settimane o, perché no, giorni, tutto potrebbe succedere. In fondo, pensandoci bene, non sarebbe la prima volta che i due volti noti del Trono Classico ci sorprendono in questo senso.

Uomini e Donne, Nilufar cambia vita dopo Giordano Mazzocchi: la decisione di lasciare Napoli

Dopo la fine della storia d’amore con Giordano Mazzocchi Nilufar ha deciso di cambiare vita e di trasferirsi da Napoli a Roma. L’ex tronista ha spiegato ai suoi fan di sentire il bisogno di cambiare vita, mettersi in gioco e provare a cavarsela da sola.