Nilufar e Giordano Mazzocchi di nuovo insieme: l’incontro

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne si rivedono: l’incontro dopo la rottura

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, a distanza di mesi dalla rottura, si sono rivisti. Quando e dove? Oggi, al matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Entrambi, come tanti altri ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati invitati alle nozze della coppia. Ne siamo certi perché sia lei che lui, su Instagram, hanno condiviso delle immagini e dei video che lo confermano. Né Nilufar né Giordano hanno però confermato o anche solo fatto intendere di essersi parlati. Non è ancora chiaro, dunque, cosa sia successo tra di loro. Per quel che sappiamo, per esempio, i due ex potrebbero essersi ignorati o, al contrario, potrebbero aver scambiato quattro chiacchiere come se nulla fosse. Sui social, intanto, stanno iniziando a circolare le prime foto dell’evento.

Se altre immagini del matrimonio di Clarissa e Federico dovessero emergere è probabile che avremo qualche notizia in più anche su Nilufar e Giordano. Tra i loro fan, tutt’oggi, c’è ancora chi spera di vederli ritornare insieme. Un evento romantico e gioioso come quello di oggi può essere capace di riaccendere la scintilla tra i due ex? O forse è troppo azzardato pensarlo? In fondo sia l’ex tronista napoletana che Mazzocchi fanno parte della stessa agenzia ed hanno molti amici in comune. Se avessero voluto, dunque, avrebbero potuto sfruttare queste circostanze prima (e non aspettare le nozze dei Marchesucci).

Nilufar decisa a non ritornare sui suoi passi: con Giordano Mazzocchi escluso il ritorno di fiamma?

L’ultima volta che Nilufar Addati ha parlato della sua storia con Giordano, a seguito della loro rottura, l’ex tronista ha categoricamente escluso il ritorno di fiamma con il ragazzo. Nilufar, finita la sua relazione con Mazzocchi, ha infatti deciso di voltare pagina. Ha cambiato città, vita e abitudini e si è detta pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.