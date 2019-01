Nilufar e Giordano: voci parlano di rottura definitiva, la situazione

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: voci parlano di rottura definitiva, non arriva nessuna smentita. La situazione

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono trincerati dietro a un silenzio che inizia a diventare preoccupante, almeno per i tantissimi fan di Uomini e Donne che si sono affezionati a loro. Che i due stiano passando un momento delicato è chiaro, soprattutto dopo che l’ex tronista è uscita allo scoperto qualche giorno fa, confidando di aver litigato con l’ex corteggiatore. Da allora è sceso un silenzio tombale. Sui social, dove i due sono sempre stati molto attivi, non appare una foto comune dal 31 dicembre. La situazione è ammantata di mistero e le voci si sprecano. Nelle ultime ore, tra i seguaci Instagram, qualcuno ha iniziato a bisbigliare che la relazione sia naufragata definitivamente. E Giordano…

Tra i fan i bisbigli aumentano: al momento nessuna smentita

Nelle ultime ore sia Giordano, sia Nilufar, si sono fatti vivi su Instagram, postando foto. Ognuno per i fatti suoi, nessun gesto che faccia pensare che la relazione abbia ripreso quota. Tanti fan si sono affrettati a scrivere a entrambi, chiedendo notizie sul perché non appaiano più assieme. Sotto lo scatto di Mazzocchi, c’è chi addirittura ha parlato di rottura definitiva, sostenendo che sarebbe solo questione di tempo l’annuncio della fine della love story. Soltanto voci, certo. Ciò che colpisce, però, è che non arrivi alcuna smentita da parte dei diretti interessati.

“Questa settimana io e Gio abbiamo avuto delle discussioni e litigato un po’ su alcune questioni”. Le ultime parole di Nilufar su Giordano

“Mi trovo costretta a parlarne perché quando si sente odore di crisi, o altro, si crea un panico ingiustificato. Questa settimana io e Gio abbiamo avuto delle discussioni e litigato un po’ su alcune questioni, ma non per questo non siamo uno coppia”, spiegava cinque giorni fa Nilufar dal suo profilo Instagram, attraverso una serie di Stories. “Senza entrare nei dettagli privati delle motivazioni – ha aggiunto – per cui una qualsiasi coppia può avere delle discussioni e può litigare”. Da allora il silenzio pesante e assordante. Nulla più.