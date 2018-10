Nilufar e Giordano, tutti contro Nicolò: interviene Gianni Sperti

Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip, il pubblico contro Nicolò: Gianni Sperti dice la sua

Non si sa ancora se Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi dopo Temptation Island Vip siano ancora una coppia. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha richiesto il falò di confronto immediato, ma non sappiamo ancora come va a finire. In particolare, ad aver portato Giordano a prendere questa scelta è stata la vicinanza tra Nilufar e Nicolò Ferrari. Alcune affermazioni dell’ex tronista hanno infastidito non poco il Mazzocchi, il quale non ha potuto fare a meno di chiedere il confronto con la fidanzata. Nel frattempo, i fan della coppia si sono scagliati contro Nicolò. Molti accusano il tentatore di aver approfittato della situazione per riavvicinarsi nuovamente all’ex tronista. Il Ferrari è arrivato sino alla fine del percorso di Nilufar a Uomini e Donne, ma la scelta non è ricaduta su di lui, bensì su Giordano. Proprio per questo, i telespettatori chiedono al tentatore di farsi da parte. Ma ecco che a prendere le difese dell’ex corteggiatore ci pensa Gianni Sperti.

Nilufar Addati vicina a Nicolò Ferrari, Giordano chiede il falò di confronto: Gianni Sperti difende il tentatore

Gianni prende le difese di Nicolò nel corso della puntata del Trono Over, in onda il 2 ottobre. L’opinionista è convinta del fatto che sia inutile accanirsi contro il tentatore. Anzi, secondo Sperti, le critiche dovrebbero appunto ricadere proprio sull’Addati, in quanto lei è quella fidanzata. Ma probabilmente i fan della coppia continueranno a sostenere le loro accuse nei confronti di Nicolò. Giordano non ha per nulla apprezzato il loro avvicinamento nel villaggio delle fidanzate e per questo non ha potuto fare a meno di prendersela con entrambi. Il pubblico spera di vederlo uscire dal reality con Nilufar e se la prende duramente con Nicolò per essersi messo tra loro anche dopo Uomini e Donne.

Nilufar e Giordano usciranno insieme da Temptation Island Vip?

Nilufar e Giordano escono insieme dal reality delle tentazioni? La coppia del Trono Classico pare sia ancora unita, ma non si hanno delle precise conferme al riguardo. Sicuramente nel corso della puntata del 2 ottobre, i telespettatori scopriranno cosa accade durante il loro falò di confronto, richiesto da Giordano.