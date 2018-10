Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island Vip: la prova

By

Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island Vip, arriva la prova che lo conferma

Nell’ultima registrazione del Trono Classico dedicata a Temptation Island Vip, abbiamo avuto modo di scoprire grazie alle anticipazioni, che Nilufar e Giordano non erano presenti. Per quale motivo? Si staranno chiedendo i milioni di fan della coppia e del programma stesso. Inizialmente si sono tutti proiettati su un eventuale fine della loro storia d’amore. Come tutti abbiamo avuto modo di vedere, i due giovani innamorati sono usciti insieme, mano nella mano, dalla trasmissione condotta da Simona Ventura. Quindi, perché avrebbero dovuto rifiutare l’invito della De Filippi?

La storia d’amore di Giordano e Nilufar tra mille e mille dubbi

Sul suo profilo Instagram, la stessa Nilufar Addati cerca di dare una spiegazione plausibile per la mancata presenza durante la registrazione dedicata alle coppie, tra cui anche loro. Afferma l’ex tronista di Uomini e Donne: “Sono stata assente per cause di forza maggiore”. È proprio in questo momento che i dubbi sono aumentati sempre di più. I meno ottimisti hanno immediatamente pensato a Giordano Mazzocchi e al fatto che qualcosa tra i due sia potuto andare storto subito dopo l’uscita da Temptation Island Vip.Tutto ciò corrisponde a verità o, saremo sorpresi da un clamoroso colpo di scena?

Sul prossimo numero del magazine di Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati posano insieme

Nonostante i mille dubbi e le paranoie dei più appassionati, sul prossimo numero del magazine di Uomini e Donne, i due posano insieme. A loro è stata, addirittura, concessa la copertina. Ebbene si, Nilufar e Giordano stanno, quindi, insieme e la rivista cancella ogni singolo sospetto. Restiamo, però, in attesa di un ulteriore conferma da parte dei due ex partecipanti a Temptation. Il pubblico che li ama continua a credere in questa avvincente e sempre più coinvolgente relazione.