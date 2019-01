Nilufar e Giordano si sono lasciati? L’ultimo gesto di lui sembra confermarlo

Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati? L’ultimo gesto di lui sembrerebbe confermare la crisi di coppia

Potrebbe esserci aria di crisi tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, che insieme quest’estate hanno anche partecipato a Temptation Island Vip, stanno continuando a mandare dei segnali ambigui sui social che, di fatto, hanno portato molti loro fan a pensare ad una possibile rottura. Ma è davvero così? Nilufa e Giordano si sono lasciati? Noi, per il momento, non possiamo rispondere a questa domanda con assoluta certezza. Quello che abbiamo notato, tuttavia, è che nelle due ultime foto pubblicate da Nilufar su Instagram mancano i like di Giordano. Solo un caso o qui gatta ci cova?

Certo che oggi, che dai modi in cui una persona (o una coppia) si comporta sui social si può capire tanto, il gesto di Giordano Mazzocchi parrebbe proprio avallare la tesi di chi sostiene che tra i lui e Nilufar ci possa essere qualcosa che non va. È possibile che Giordano non abbia ancora visto le immagini caricate dalla fidanzata e che per questo non ha dimostrato il suo apprezzamento? Forse è stato troppo impegnato con il lavoro? Probabile ma, ad onor del vero, bisogna dire che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non è stato del tutto inattivo su Instagram (tant’è che oggi sul suo profilo ha pubblicato diverse stories).

Uomini e Donne, parla Nilufar: “Io e Giordano abbiamo litigato”

A dare adito alle voci sulla fine della relazione tra Nilufar e Giordano, in realtà, è stata la Addati in persona diversi giorni fa. “Io e Giordano abbiamo litigato” aveva confessato l’ex tronista di Uomini e Donne con dei video caricati su Instagram. Eccezione fatta inoltre per l’incontro risalente al giorno dopo l’annuncio di lei, dove Giordano ha pubblicato delle stories dove c’era anche Nilufar, entrambi, come abbiamo più volte raccontato, sono tornati ad apparire essere distanti. E fino ad ora nessuna foto, video o minimo accenno a l’un l’altra.