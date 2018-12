Nilufar e Giordano, giorno no: Mazzocchi è furioso, Addati s’infortuna

Nilufar e Giordano, giornata no. Mazzocchi diventa una furia, l’ex tronista s’infortuna: “Labbro spaccato in due”

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, quando la giornata è ‘no’. Per i due piccioncini sbocciati sotto i riflettori di Uomini e Donne le ultime ore non sono state entusiasmanti. I due sono infatti incappati per motivi differenti in un paio di disguidi non troppo felici, tanto che l’ex corteggiatore si è presentato sui social furioso mentre la sua dolce metà ha mostrato l’infortunio al labbro in cui è incappata. Ma andiamo con ordine. La prima a manifestare la propria disavventura è stata l’ex tronista, attraverso un paio di Instagram Stories: “Amici buongiorno, guardate che mi sono combinata (mostrando la ferita al labbro, ndr). Ero stesa a letto con Giordanino, stavo guardando delle cose al telefono e mi è caduto sul labbro. Mi si è spaccato… Quando mangi l’insalata al limone e hai il labbro spaccato in due… Fa malissimo”.

Giordano Mazzocchi perde le staffe e diventa una furia su Instagram

Poi la sfortuna si è abbattuta su Giordano che su Instagram ha pubblicato delle Stories furiose. Motivo? Qualcuno ha rotto il Quad-bike che avrebbe dovuto guidare di li a poco. La questione lo ha fatto infuriare non poco. “Oggi è un giorno un po’ di m… Non solo dovevamo andare a fare il giro col quad, ma piove. Hanno anche sbattuto proprio sul quad e mi hanno piegato la ruota. Giordanino è avvelenato”. L’ex corteggiatore spiega meglio l’accaduto: “Il testa di c… ha pensato benissimo di andare via, non è che ha citofonato a casa dicendo ‘ho sbattuto, ho fatto dei danni'”. Mazzocchi ha poi riservato qualche altra parolina colorita all’individuo che ha causato il danno senza renderne conto. Tuttavia ha aggiunto di aver provveduto ad aggiustare il mezzo e domani, alla faccia di chi non lo ha avvertito dell’incidente, andrà a farsi un giro. Naturalmente con il quad.

Giordano e Nilufar dopo Uomini e Donne: l’intesa c’è

Nilufar e Giordano continuano a essere una coppia seguitissima sui social, dove contano migliaia e migliaia di fan entusiasti della loro love story. I due, dopo l’inizio sentimentale con ‘il freno a mano tirato’ (ricordate il caso Guglielmini?), hanno trovato un ottimo equilibrio e un’eccellente intesa, ulteriormente fortificata dalla partecipazione a Temptation Isalnd Vip.