Nilufar e Giordano, Addati dall”Aggiustacuori’: la coppia preoccupa

Nilufar e Giordano, Addati si affida all”Aggiustacuori’: Mazzocchi e l’ex tronista preoccupano sempre di più. La situazione della coppia e il gesto della napoletana

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi continuano a tenere i fan sulle spine. La coppia di Uomini e Donne è trincerata dietro a un silenzio assordante da giorni. Nessuna foto in comune sui social, nessun messaggio d’intesa, eccezion fatta per una storia dell’ex tronista in cui ha mostrato degli orecchini con le iniziali G e N. Per alcuni ‘seguaci’ troppo poco. Nelle ultime ore la Addati ha anche postato una Stories che ha ulteriormente innalzato il livello di preoccupazione. Nel dettaglio ha pubblicato la copertina del libro L’Aggiustacuori, dedicatole da Francesco Sole, autore del romanzo.

Giordano e Nilufar, aria di crisi: il gesto della Addati fa salire la preoccupazione

Il libro parla di un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie. Ha un segreto: nel suo negozio non aggiusta solo i cellulari. Ad alcuni clienti, quelli più tristi e ammaccati, aggiusta anche la vita. Per compiere questa magia gli bastano cento poesie: non una di più, non una di meno. Una al giorno per cento giorni. La domanda dunque è questa: perché Nilufar ha deciso di pubblicare proprio la foto di quel libro? Vista la delicata situazione con Giordano si è affidata anche lei all’Aggiustacuori? Nel frattempo i fan sono sempre più allarmati e divisi tra coloro che sostengono che i due, in realtà, torneranno presto a farsi vedere felici insieme e coloro che sottolineano come la situazione non sia per nulla ‘normale’ e che dunque sia lecito pensare che in corso non ci sia una semplice litigata.

Le ultime parole di Nilufar su Giordano Mazzocchi

“Mi trovo costretta a parlarne perché quando si sente odore di crisi, o altro, si crea un panico ingiustificato. Questa settimana io e Gio abbiamo avuto delle discussioni e litigato un po’ su alcune questioni, ma non per questo non siamo uno coppia”, spiegava più di una settimana fa Nilufar dal suo profilo Instagram. “Senza entrare nei dettagli privati delle motivazioni – ha aggiunto – per cui una qualsiasi coppia può avere delle discussioni e può litigare”. Da allora è calato il sipario e il silenzio si è fatto pesante. Speriamo che L’Aggiustacuori sistemi la situazione.