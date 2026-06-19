Nilufar Addati parla di Giordano Mazzocchi e scrive in privato “ti amo” a Marracash: la reazione del rapper

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, oggi è un’influencer affermata e una single “incallita”, come ama definirsi. Ospite al podcast “Terrazza Fab!”, è tornata a parlare dell’ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Non solo: ha anche rivelato di aver scritto privatamente un messaggio alquanto esplicito al cantante Marracash. E ancora, ha commentato Michele Morrone, affermando che è un uomo molto bello, ma a suo avviso troppo vanesio. Lo stesso discorso lo ha fatto per l’attore Alessandro Borghi.

Nilufar Addati: le parole sull’ex Giordano Mazzocchi e il messaggio a Marracash

“Michele Morrone, secondo me, si piace tanto, è un uomo stupendo, ma non sono fan degli uomini molto vanesi”, ha dichiarato l’influencer campana. “Stessa cosa anche Alessandro Borghi”, ha aggiunto. Spazio poi alla confidenza su Marracash, a lungo chiacchierato dal gossip per la love story avuta con la collega Elodie Di Patrizi. “Una volta gli ho scritto “ti amo” in direct dopo un concerto. Ha visualizzato, non ricordo se ha messo like o mi ha mandato un cuore”, ha raccontato, palesando di avere un debole per il rapper che, a quanto pare, ha apprezzato il gesto dell’ex tronista, senza però dare un seguito alle sue avance.

Al podcast si è anche prestata al gioco che prevede la scelta tra due uomini, uno dei quali deve essere scartato. Quando ha dovuto scegliere tra Mazzocchi e Marracash, non ha avuto dubbi: “Preferisco Marra. Gio, ti mando un bacio. Un gran bono pure Giordano, ma Marra vuoi mettere?”.

“Giordano manco ti pensa più”: la reazione di Nilufar

Nilufar, durante la chiacchierata, ha riferito di essere una single “incallita”. Ha aggiunto che spera di trovare un fidanzato al di fuori del mondo dello spettacolo e del web. Da quando si è lasciata con Mazzocchi non ha più avuto una relazione stabile. Il motivo? Ritiene di sapere con precisione che cosa cerca in un rapporto: una persona equilibrata e pronta a condividere un progetto di vita. A sua detta, però, tra i trentenni di oggi non è affatto semplice trovare un uomo maturo che abbia voglia di impegnarsi seriamente a costruire un futuro di coppia. Così, finché non arriva un lui in grado di farla capitolare e con determinati ‘requisiti’, preferisce stare da sola.

Sempre nel corso dell’intervista, la conduttrice ha letto un messaggio alquanto cattivello inviato contro l’ex tronista. Un utente l’ha invitata a smetterla di parlare di Giordano. “Manco ti pensa più. E pensa a fare la traditrice con altri, sono passati 10 anni e ancora dai disperazione”, ha sostenuto tale persona anonima. Pronta la replica dell’influencer: “Questa sarà qualche innamorata che sta là…”