Nilufar Addati e la gravidanza, l’ex tronista congela gli ovuli a 28 anni: motivo e sfogo

Nilufar Addati, influencer 28enne campana ed ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di congelare i propri ovuli in vista di una possibile gravidanza negli anni a venire. Lo ha riferito lei stessa. La notizia ha innescato un’ondata di reazioni sui social, con gli utenti che si sono divisi. Da un lato chi ha trovato la scelta positiva in prospettiva futura, dall’altro chi ha fatto piovere critiche, alcune delle quali pesanti e fuori luogo. La giovane ha replicato a una ragazza che l’ha biasimata, sostenendo che sul tema ci sia ancora troppa ignoranza che genera valutazioni inappropriate e fuorvianti.

Nilufar Addati congelerà gli ovuli: critiche e sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista, rispondendo alla donna che l’ha attaccata, ha premesso di non avere nulla di personale contro tale persona che, però, le ha dato l’opportunità di fare chiarezza in merito alla sua scelta. In primis ha dichiarato di trovare “folle che ci sia tutta questa ignoranza in giro sul tema”, poi ha invitato in generale le ragazze a farsi seguire da bravi ginecologi e a sottoporsi regolarmente ai test.

“Non è terrorismo psicologico il mio, quello che fa terrore è l’ignoranza. Gli ovuli si crioconservano da giovani, per qualità, quantità e per altre 20mila ragioni”, si è sfogata l’influencer. Ha quindi aggiunto che ogni donna è un caso a sé, suggerendo di informarsi sul proprio AMH, ossia uno degli indicatori che aiutano a capire quanta riserva ovarica si ha. “Basta un semplice prelievo ma pare che questa cosa non la sappia nessuno. Smettete di vivere nell’ignoranza, vi prego”, ha chiosato.

Una fan le ha domandato quanto si deve sborsare per svolgere la procedura di conservazione degli ovuli. Su tale punto, la 28enne non ha saputo dare una risposta precisa in quanto non ha ancora effettivamente avviato il congelamento. Ha però promesso che non appena avvierà il processo darà aggiornamenti puntuali di ogni sorta sull’argomento.

Crioconservazione: come funziona e quando è consigliabile farla

Il congelamento degli ovuli o crioconservazione è una tecnica di fecondazione assistita, conosciuta anche con il termine freezing. Il fine è preservare la fertilità femminile congelando gli ovociti a -196°C per un uso futuro. Gli esperti suggeriscono di svolgere il processo prima dei 35 anni.

In particolare, chi accede a tale pratica, si sottopone alla stimolazione ovarica controllata, al prelievo degli ovociti in sedazione e alla vetrificazione (congelamento rapido) per evitare cristalli di ghiaccio. La probabilità che la procedura abbia successo cresce se fatta in giovane età, dunque Nilufar, sotto questo punto di vista, ha fatto la scelta corretta. Un trattamento privato ha costi variabili di circa qualche migliaio di euro.