Nilufar Addati divide Napoli: “In aereo scene imbarazzanti”, scoppia la polemica

Si accende una polemica su Nilufar Addati, che su TikTok si è lasciata andare a una serie di critiche nei confronti dei cittadini napoletani. Lei stessa è originaria di Napoli, ma certi comportamenti proprio non li digerisce. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di tornare a vivere nella città campana e sembra proprio che in alcuni atteggiamenti tenuti dalla gente del posto non la rispecchino per nulla. Questi riguardano i voli in aereo.

Innanzitutto, l’ex tronista ci tiene a precisare di non voler attirare critiche su Napoli, città che da sempre difende “a spada tratta”. Sebbene nutra un amore profondo per la sua città d’origine e per i suoi compaesani, non può non essere obiettiva e prendere le distanze da certi atteggiamenti. Ebbene Nilufar, arrivata a Ibiza in aereo, spiega di ritrovarsi sempre di fronte a questi comportamenti ogni volta che è in volo:

“Raga lo facciamo solamente noi napoletani quindi veramente vorrei capire perché.. Io capisco che ci possano essere persone che hanno paura dell’aereo, però, raga mezzo aereo che urla in maniera sguaiata quando l’aereo prende il decollo, ma vi pare? E ancora peggio, l’applauso con le urla all’atterraggio.. una roba che mi fa accapponare la pelle”

La Addati precisa di non voler apparire come una snob muovendo queste critiche, ma il suo obiettivo è quello di parlarne proprio con i suoi compaesani. Vorrebbe sapere da loro perché in aereo – almeno secondo quanto lei racconta – gestirebbero tra urla e schiamazzi il viaggio. Addirittura Nilufar racconta che sarebbero “certi personaggi” che la metterebbero “in imbarazzo”. A questo punto, l’ex tronista di Uomini e Donne fa delle supposizioni che generano polemiche anche se alla fine fa più volte complimenti importanti alla città:

“Probabilmente in questo periodo dell’anno si concentra anche una quantità maggiore di persone poco abituate a viaggiare, poco educate a viaggiare. Quando prendo i voli Napoli – Milano durante l’anno, gente che si sposta per lavoro, viaggia, è abituata, non è che ci sono scene del genere di questo tipo. Però ecco, quando si avvicina l’estate, la situazione cambia molto..”

Nilufar, che aveva commosso tutti con l’annuncio legato al suo ritorno a Napoli, svela ulteriori dettagli. Parla di urla, fischi e applausi. L’influencer napoletana dice di non conoscere nessuno di questi suoi compaesani che affrontano in questo modo un volo. Si dice dispiaciuta del fatto che questi vengano presi “per il c***”” in quanto sembra che non abbiano mai messo “il naso fuori da casa nostra”. Con queste parole, Nilufar vuole far intendere che questi suoi compaesani farebbero fare una brutta figura alla città di Napoli.

“Non voglio essere giudicante, lo so che probabilmente lo sembrerò, però non riesco a capire il perché di certi atteggiamenti, non necessari”, aggiunge. Non tardano ad arrivare i commenti da parte di vari napoletani, che non apprezzano queste sue critiche. Ma Nilufar non si ferma e ribadisce di vergognarsi di fronte a questo atteggiamento, in quanto ritiene che Napoli sia “molto di più del casino”. Parla di un popolo di studiosi e di cultura, con alle spalle una storia e una cultura gastronomica da invidia.

L’ex tronista vorrebbe che i napoletani si facessero riconoscere per altro. C’è chi le dà ragione e chi, invece, preferisce far polemica, ritenendo che il suo sia solo un modo per attaccare la sua città e la sua natura, di cui si vergognerebbe dopo anni vissuti a Milano.