Uomini e Donne: il video di Nilufar commuove il web. Ecco i motivi

Vi ricordate di Nilufar Addati? La giovane ha partecipato per ben due volte al programma Uomini e Donne. Prima come corteggiatrice di Mattia Marciano, in seguito, come tronista. La sua storia con Giordano Mazzocchi ha lasciato il segno. Era l’anno 2018 e Nilufar, in lacrime di fronte a Maria De Filippi, chiedeva perdono per il suo comportamento. Infatti la Addati aveva nascosto alla redazione una frequentazione esterna mentre era sul trono e veniva corteggiata proprio da Giordano. Era lo stesso trono di Sara Affifella. Quello fu un anno memorabile in quanto a figuracce e comportamenti scorretti da parte delle troniste. Ma veniamo ad oggi.

Nilufar ha pubblicato un video commovente sui suoi social. Tanto commovente da scaldare il cuore di molti suoi conterranei. La ragazza ha origini del sud Italia. Più precisamente Nilufar è nata e cresciuta a Napoli. Poi, come fanno tutti gli influencer (o presunti tali) si è trasferita a Milano. La città lombarda è la meta preferita per chiunque esca dal programma della De Filippi. Pare che, per essere una vera influncer, bisogna necessariamente abitare a Milano. E soprattutto partecipare a tutti gli eventi di moda più importanti. Ma si sa! La terra di origine mantiene un legame indistruttibile. Tanto forte che, alla fine, quasi tutti “tornano all’ovile”.

La scelta di Nilufar Addati e il video-omaggio a Napoli

Cosi anche Nilufar si è decisa a chiudere il capitolo “Milano” e ha dichiarato, con un tenerissimo video, il suo rientro nella terra di Maradona e Pulcinella. Un video che in realtà è più un omaggio alla sua Napoli. Un post che ha scatenato la malinconia di chi ancora vive lontano dalla propria terra d’origine. Nilufar parla di “pucundria” che a Napoli sta a significare proprio questo sentimento di solitudine e tristezza misti a noia. Una sentimento che solo chi è lontano può comprendere.

Il video ha scatenato tantissimi commenti. Tante sue colleghe l’hanno salutata e compresa. E tanti followers hanno sostenuto la scelta della Addati. Queste le parole della ragazza sul finale della video che hanno commosso tutti: ”Milano non ti abbandono, mi hai dato troppo. Quel troppo però non è abbastanza, perché qui io ho tutto. Torno a casa. Assafa’”.