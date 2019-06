Nilufar Addati di nuovo innamorata? L’ex tronista imbarazzata non risponde

Nilufar Addati è fidanzata? L’ex tronista si rifiuta di rispondere alle domande sulla sua vita sentimentale

Nilufar Addati, come altri influencer, ha preso parte al Pitti di Firenze. Tabloit.it ha raggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne e le ha chiesto quali siano i suoi progetti per le sue vacanze estive ed infine non poteva mancare il quesito sulla sua vita sentimentale. Chiusa ormai da tempo la storia con Giordano Mazzocchi (i due si sono rincontrati al matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci), Nilufar ha smentito in maniera forte e chiara la liason che in molti le attribuivano con l’ex tentatore ed ex compagno della bellissima Ariadna Romero, Pierpaolo Petrelli. L’ex tronista campana è sbottata sui social spiegando che tra lei e l’ex velino non c’è niente e che, anzi, non si sono mai visti dopo la fine di Temptation Island, a cui lei partecipò proprio in compagnia dell’ex fidanzato Giordano. Ma l’imbarazzo con cui la Addati ha rifiutato di rispondere alla domanda del giornalista, ci potrebbe far pensare che il suo cuore batte di nuovo per qualcuno?

Nilufar Addati è di nuovo innamorata? I dubbi sul suo imbarazzo

Un grande imbarazzo quello che abbiamo notato sul viso di Nilufar Addati, mentre si rifiutava di rispondere alla domanda sulla sua vita sentimentale. Mentre il giornalista di Tabloit.it la chiedeva: “E il tuo cuore adesso batte?“, lei molto imbarazza e con un sorriso alquanto furbo dice: “No, a questo non rispondo“. Anche se ha dichiarato solo ieri di essere single, sembra dalla sua reazione che Nilufar ci stiano nascondendo qualcosa. Che abbia di nuovo trovato l’amore? A proposito dell’ultimo sfogo, la Addati ha dichiarato: “Quattro o cinque psicolabili sono convinte che io sia fidanzata con Pierpaolo. Sarebbe il tentatore, uno dei single, che stava nel villaggio quando io ho fatto Temptation Island. A parte che non ci siamo mai visti una volta finita l’esperienza a Temptation, ma tipo mai. Ma sono proprio convinte, hanno detto addirittura che ieri stavo a un matrimonio con Pierpaolo“.

Nilufar Addati e Giordano: gli ultimi gossip

Aveva sorpreso l’incontro di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati al matrimonio di Clarissa e Federico. Chi segue però gli ex partecipanti di UeD saprà cvhe tutti fanno parte della stessa agenzia e per questo erano presenti alle nozze. Un incontro però molto freddo tra i due ex; in alcune foto apparse sui social, abbiamo notato un Mazzocchi particolarmente freddo mentre Nilufar era felice. In che rapporti siano i due non lo sappiamo, pensiamo almeno rispettosi, anzi successivamente all’evento la bella Nilufar aveva anche difeso l’ex su Instagram.