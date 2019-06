Nilufar Addati fidanzata con un ex tentatore? Lei furiosa

Nilufar Addati fidanzata con un ex tentatore di Temptation Island? L’ex fidanzata di Giordano smentisce

Nilufar Addati, in queste ultime ore, pare sia stata accusata da alcuni utenti su Instagram. Questa mattina l’ex fidanzata di Giordano Mazzocchi ha notato alcuni messaggi, da parte di 4 o 5 persone, abbastanza particolari. L’ex tronista di Uomini e Donne fa presente di non essere assolutamente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, il tentatore che si trovava nel villaggio delle fidanzate durante l’edizione che ha visto protagonisti anche Nilufar e Giordano. Sebbene la Addati non abbia mai incontrato Pierpaolo dopo il noto reality delle tentazioni, questi utenti pare siano convinti che tra loro ci sia una relazione. Per tale motivo, l’ex tronista ci tiene ora a chiarire la situazione. Scendendo nel dettaglio, Nilufar non riesce a comprendere come questi utenti l’abbiano potuta affiancare a Pierpaolo, visto che non si sono neanche più incontrati dopo il programma. Non solo, la Addati conferma di essere al momento single e, dunque, non è impegnata con nessun ragazzo.

Nilufar Addati con Pierpaolo Pretelli: l’ex tronista smentisce una love story tra loro

“Quattro o cinque psicolabili sono convinte che io sia fidanzata con Pierpaolo. Sarebbe il tentatore, uno dei single, che stava nel villaggio quando io ho fatto Temptation Island”, inizia così le sue Stories su Instagram, questa mattina, Nilufar. L’ex tronista appare abbastanza perplessa e ne spiega il motivo: “A parte che non ci siamo mai visti una volta finita l’esperienza a Temptation, ma tipo mai. Ma sono proprio convinte, hanno detto addirittura che ieri stavo a un matrimonio con Pierpaolo“. La Addati sceglie poi di taggare l’ex tentatore, a cui chiede scusa per essere stato incluso in questa situazione. Lo stesso Pretelli decide, subito dopo, di commentare quanto accaduto. L’ex tentatore smentisce una relazione con Nilufar, mostrandosi anche lui abbastanza perplesso di fronte a questo inaspettato gossip.

Nilufar Addati è single: l’ex di Giordano Mazzocchi non è fidanzata

Sembra proprio che alcuni utenti siano convinti che tra Nilufar e Pierpaolo ci sia una storia d’amore. Non si capisce bene quali siano i dettagli che abbiano portato a ipotizzare una relazione tra loro, ma la Addati ci tiene a smentire. L’ex tronista, inoltre, precisa di essere al momento da sola: “Ma poi io sono single da vari mesi, non ci sarebbe niente di male se io decidessi di fidanzarmi con qualcuno. Non sono fidanzata con nessuno, ve lo direi.” Nessun ritorno neppure con Giordano, come in molti speravano.