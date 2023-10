Nikita Pelizon sbugiarda Antonella Fiordelisi e pubblicate le chat

Nikita Pelizon non accetta più le frecciatine da parte dell’amica Antonella Fioderlisi e pubblica gli screen per sbugiardarla

“Scusate ma qui stiamo esagerando”, Nikita Pelizon pubblica gli screenshoot dei messaggi scambiati con Antonella Fiordelisi per sbugiardarla. L’amicizia tra Nikita e Antonella sembra giunta al termine. Che c’era tensione si era già capito da alcuni commenti e like sui social, ma ieri la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, non ci è stata più e ha deciso di raccontare la verità sulla sua amica, sostenendo che la schermitrice sia falsità.

Il tutto è nato da un intervento che Antonella ha fatto su X a Nikita che ha pubblicato un video in cui recitava un pezzo di Romeo e Giulietta, a cui la prima ha risposto: “Ma tutt’apposto amo’?”. Un’uscita che non è affatto piaciuta a Nikita che, sempre su X, ha messo vari like a commenti contro Antonella. Fra i tanti: “Pensavo fossi un’amica vera“. E non è finita qui: la Fiordelisi ha replicato nuovamente con un video postato su X in cui afferma: “Il tempo darà le risposte a tutto”.

Ma ieri la Pelizon non ce l’ha fatta più. Dopo le numerose critiche che le sono arrivate per il suo corso motivazionale e frecciatine, anche da parte della sua amica o pseudo tale, l’ex vincitrice del GF Vip ha deciso di rendere pubblici gli screen, con il fine di chiarire il modus operandi della Fiordelisi. Cosa è emerso? Che in pubblico le va contro e in chat fa l’amica.

“Scusate ma qui stiamo esagerando. Amo “risolvere” nel privato cosa che ho cercato di fare in forma pressoché univoca durante la settimana. Noto nonostante ciò, che si continua pubblicamente questo gioco. Ahimè quindi, per correttezza e trasparenza, mi tocca replicare con le stesse armi”, ha scritto ieri sera su Instagram la Pelizon.

Quest’ultima ha pubblicato solamente i messaggi mandati da lei ad Antonella, ma si evince subito che, durante questo periodo in cui non sono mai mancate le frecciatine, le due hanno continuato a parlare su whatsapp come se nulla fosse.

Tra gli ultimi un vocale mandato dalla Pelizon alla Fiordelisi dopo che è stato svelato il cast ufficiale di Pechino Express. Nel vocale Nikita dice di volerla vedere prima che parta per l’esperienza e poi le dà anche consigli sul programma, avendovi lei già partecipato con Helena Prestes.

“Forse ci siamo dimenticati anche tutti i suggerimenti ricevuti per vincere. A questo punto dico questi consigli a tutti i concorrenti. Queste cose sono fondamentali per durare più a lungo nel reality. Con lei ho parlato per ore sul divano e le ho detto i segreti, metodi e tecniche, dato che ho già fatto Pechino. A tutti i concorrenti adesso dico di trovare un passaggio già dal mattino. Dovete già avere la macchina per partire. Rompete tanto a chi vi ospiterà perché vi devono aiutare”, ha scritto la Pelizon.

E poi, infine, ha pubblicato anche i suoi messaggi diretti ad Antonella, dopo che ha visto il commento rilasciato da lei stessa su X per il suo corso: “Stanotte ho visto il tuo commento, non pensavo l’avessi fatto pubblico. Avrei preferito un ‘ciao come stai?’”. E subito dopo la 29enne ha contestualizzato: “Nei momenti dove un’amica sta avendo un attacco mediatico si chiama la propria amica per sapere come sta. Adesso ti auguro il successo che desideri”.

La Fiordelisi ha preferito non commentare nulla di tutto ciò, ha però risposto con l’unfollow su Instagram nei confronti della Pelizon.