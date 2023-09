Nikita Pelizon, bufera sul corso a pagamento: Lucarelli la demolisce

Nikita Pelizon cade nella bufera sui social network dopo aver proposto ai fan il suo corso motivazionale a pagamento. Questa volta l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha deciso di guadagnare denaro con un percorso di coaching online, che si chiama Hunika Way. Con questo corso, Nikita promette ai suoi fan una rinascita personale e anche il ritrovamento della propria autostima. Ma questo percorso a pagamento sta facendo molto discutere sui social network, dove interviene Selvaggia Lucarelli, che si associa alle polemiche. Facendo il punto della situazione, ecco come l’ex gieffina ha fatto la sua proposta:

“Dato che mi chiedete sempre come faccio ad essere così sorridente se un tempo vivevo con la depressione a braccetto, vi spiegherò proprio come io sono passata da essere insicura per i traumi del passato a essere intrappolata in me stessa. Finalmente vi trasformerete nelle persone che avete sempre voluto, in persone con un’autostima pazzesca. Fra pochi giorni alcuni di voi avranno la mia esperienza e tecniche degli ultimi 7 anni. Conosco bene tante delle vostre situazioni e no, non è a scopo di lucro. In molti pretendevano anche che fosse gratis”

E a questo punto ci si chiede: perché dichiara che non è a scopo di lucro quando il corso è pagamento? Per partecipare al corso motivazionale di Nikita, ci sono due tariffe da tenere conto. La prima comprende corso, chat su Telegram e una sessione live con lei. Il costo è di 97 euro per le prime 24 ore e poi diventerà 247 euro. La seconda tariffa, quella vip, dà la possibilità ai partecipanti di prendere parte anche a una sessione con un coach. In questo caso, il costo diventa di 457 euro. Per tutti ci sarebbe il 10% di sconto sul suo shop.

Come si poteva immaginare, in poche ore l’iniziativa della Pelizon, che ha vinto il GF Vip 7, ha generato polemiche. Innanzitutto va considerato che Nikita non avrebbe alcun titolo per guadagnare come mental coach. Per molti, infatti, tale corso è davvero imbarazzante e di certo non può sostituire un percorso di terapia con un esperto. Molti utenti sui social sono furiosi, in quanto a detta loro l’ex gieffina starebbe sfruttando la fragilità dei suoi fan per guadagnare. Ed ecco che arriva il commento di Selvaggia Lucarelli, richiesto da una sua fan.

“A tutti quelli che mi stanno segnalando questa roba, rispondo una cosa semplice: da tempo i primi a sminuire la categoria degli psicologi sono gli psicologi stessi (con l’indignazione di quelli seri). TikTok demenziali, la psicoterapia sponsorizzata da influencer improbabili, le slide ricolme di banalità per spiegare fenomeni complessi, i voucher per i colloqui online venduti da personaggi ridicoli. Il risultato è questo. Chiunque pensa di avere un livello di competenza accettabile”

Il corso a pagamento proposto da Nikita Pelizon sarebbe le conseguenze di tutti quegli psicologi che sui social network stanno sminuendo il loro stesso lavoro. Per far capire meglio questa sua idea, la Lucarelli ha prontamente condiviso alcuni video condivisi su TikTok da alcune psicologhe abbastanza discutibili.

Un’altra persona che ha deciso di intervenire sui social network è Elisa D’Ospina. Quest’ultima su Twitter ha mostrato tutta la sua indignazione sulla nuova iniziativa di Nikita: “Quindi mi state dicendo che la vincitrice del Grande Fratello parla di depressione per 247 euro? Mi sto sbagliando vero?”.

I fan le hanno dato conferma ed Elisa si è chiesta quali sono i titoli di studio che la Pelizon ha per ritenersi competente in questo campo così delicato. Non resta che attendere per scoprire se la stessa Nikita deciderà di parlare della questione per rispondere alle feroci polemiche che stanno arrivando sul suo conto.