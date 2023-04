Nikita Pelizon “incinta”: corrono le voci di una surreale dolce attesa

Nikita Pelizon “è incinta”: la voce, surreale, si è diffusa sui social nelle scorse ore dopo che la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 è apparsa in una diretta Instagram, conversando con alcuni fan. Si parlava di rumors surreali ed il motivo è presto detto: se davvero la modella fosse incinta, vorrebbe dire che avrebbe concepito all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il che è improbabile, anzi impossibile dal momento che nel reality show di Canala Cinque non ha avuto alcun tipo di rapporto intimo, a meno che sia sfuggito qualcosa al pubblico. La faccenda, si ripete, è surreale e appare tutto fuorché veritiera. Ma perché ha iniziato a circolare l’indiscrezione di una presunta gravidanza?

Lungo la serata di mercoledì 19 aprile, la Pelizon ha chiacchierato con alcuni fan nel corso di una diretta su Instagram. A commentare c’è stata anche un’ex protagonista del GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi, il cui intervento ha lasciato intuire che la catenina che portava al collo Nikita fosse quello che a volte indossano le donne in dolce attesa. Altrimenti detto si trattava di un ciondolo Richiama angeli che viene appunto indossato dalle madri in attesa del bebè.

Da tale dettaglio più di un ‘seguace’ ha cominciato a sostenere che Nikita fosse incinta. Naturalmente la modella ha provveduto con prontezza a smentire nel tentativo di mettere a tacere le voci: “Ragazzi, ma il cerca angeli non necessariamente si deve indossare da incinte“.

Nikita vince il GF Vip ma zero chiamate dalla tv

Prima del Grande Fratello Vip 7, chi partecipava e trionfava nel reality show dell’ammiraglia di Canale cinque, per settimane, aveva l’agenda occupata da ospitata e impegni televisivi. Quest’anno, invece, sta capitando l’opposto. A Nikita, per ora, non è arrivata alcuna chiamata. Nemmeno quella di Verissimo.

Dietro a tale situazione si nasconde il diktat dei vertici Mediaset che poche settimane prima che si concludesse il GF Vip sono intervenuti sulla stessa trasmissione in modo duro e deciso: stop al trash e promozione di una tv più sobria ed educata. Da quel momento sono pure state sospese le interviste a Verissimo dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Senza troppo girarci attorno, pare che Mediaset, viste le numerose scene maleducate andate in video durante la messa in onda della trasmissione, non abbia assolutamente voglia di dare ulteriore visibilità a coloro che hanno preso parte al programma.