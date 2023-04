A due settimana dalla sua vittoria, Nikita Pelizon è tornata a parlare del suo percorso nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Lo ha fatto in un’intervista a “Casa Chi“, il format social condotto da Sophie Codegoni. L’influencer ha raccontato come sta vivendo la vita fuori dal reality dopo ben sei mesi e ha svelato cosa pensa davvero di alcuni dei suoi ex conquilini e delle coppie formatesi nella Casa. In particolare, non si affatto risparmiata nei confronti dei suoi due grandi “nemici”: Oriana Marzoli e Luca Onestini.

Nikita Pelizon contro Oriana Marzoli e la storia con Daniele Dal Moro

Nel corso dell’intervista, Nikita ha dichiarato che sta ancora cercando di tornare alla vita tutti i giorni, sentendo un po’ il peso dei sei mesi passati all’interno del reality. Dopodiché, i giornalisti le hanno chiesto cosa pensasse delle coppie formatesi nella Casa, come gli “Incorvassi” (Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia) e gli “Oriele” (Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro). Per quanto riguarda Edoardo e Micol, la Pelizon ha detto di aver visto molta complicità tra di loro, specialmente da parte della Incorvaia, riservando invece qualche dubbio sul fratello di Guendalina.

Discorso diverso per Daniele e Oriana, contro la quale ha speso delle parole che non sono molto piaciute ai suoi fan e alla stessa venezuelana. Mentre gli scontri con la Marzoli erano all’ordine del giorno dentro la Casa, l’ex viaggiatrice di “Pechino Express” aveva invece stretto una forte amicizia con il fidanzato di lei, Dal Moro, pur non approvando la loro turbolenta relazione. Ad oggi, i due sembrano essere più felici che mai e non si sono mai separati dalla fine del GF Vip. Ma, la vincitrice continua a nutrire parecchi dubbi sulla loro storia:

Credo che Oriana si sia tanto legata a Daniele inizialmente per un discorso proprio di conquista. E infatti vedere questi continui rifiuti da parte di Daniele era una cosa che la mandava in bestia, perché lei doveva assolutamente riuscire nell’obiettivo che si era auto-impostata perché erano 3 i ragazza nella Casa che le piacevano. Indi per cui credo che Daniele sia un fattore di: ‘Dovrei lavorare sullo stare bene da sola, senza nessun uomo ma al momento non ne ho voglia perché voglio continuare così e quindi, Daniele’. Avevo già parlato con lei di questo e mi aveva detto che non aveva voglia di parlare del concetto della solitudine e quindi son contenta se stanno bene insieme ma basta. Credo che il punto sia uno, poi ci sono tante persone che pur di non stare sole, stanno con tante altre.

Insomma, parole di fuoco da parte di Nikita che non sono sfuggite alla Marzoli, che le ha poi risposto con una storia sul suo profilo Instagram. L’influencer non ha citato direttamente la sua ex coinquilina, ma ha tirato una velata frecciatina che appare proprio come una risposta alle sue dichiarazioni. “Alcuni si godono ogni secondo con la gente a cui vogliono bene, altri no”, ha scritto sotto un video in cui manda un bacio e la frase utilizzata tante volte durante il programma, “un beso carino”.

Nikita Pelizon: “Cosa penso veramente di Luca Onestini”

Un altro rapporto molto discusso dentro la casa è stato sicuramente quello tra Nikita e Luca Onestini. I due, dopo un’amicizia iniziale, se ne sono detti di tutti i colori, nonostante l’ex vippona abbia sempre continuato a ribadire il forte interesse nei suoi confronti. Verso la fine, però, l’ex tronista sembrava aver posato l’ascia di guerra ed erano riusciti ad instaurare una relazione quantomeno cordiale. Tuttavia, una volta uscito dalla Casa, Onestini ha continuato a ribadire il suo pensiero nei confronti della Pelizon, considerandola falsa e un’attrice. Ma cosa è successo tra di loro dopo la fine del GF VIP?

Onestini, non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto. Se era per farsi passare da Santo o perché veramente volesse andare avanti. Secondo me è la prima a questo punto, perché sennò non è possibile che poi non mi saluti o questi comportamenti qua. Non ci siamo sentiti, non mi ha scritto cosa faccio e se domani saremo alla festa insieme, non vi nego che gli parlerò, non mi frega niente.

La Pelizon faceva riferimento alla festa post GF Vip, alla quale, infine, Luca non ha partecipato. Dunque, l’astio tra i due sembra essere più vivo che mai. Proprio oggi, infatti, Nikita ha messo mi piace ad un tweet in cui veniva insultato sia lui che la sua (ex?) fidanzata, Ivana Mrazova, dopo il ricontro avvenuto pochi giorni fa. Chissà se Onestini deciderà di rispondere alla sua ex coinquilina come ha fatto Oriana o se preferirà optare per la via del silenzio.