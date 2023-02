Bufera mediatica per delle frasi pronunciate da Nikita Pelizon: spunta un vecchio video in cui parla della pandemia da Covid-19

Nikita Pelizon ancora al centro della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore si è diffuso un vecchio video della vippona che sta facendo molto discutere il web. Si tratta di un video intitolato “Covid: verità o menzogna?” pubblicato dalla modella triestina sul suo canale youtube “Uragano Nikita” nell’ottobre del 2020. In quel periodo il nostro Paese stava vivendo la seconda ondata del virus e, dunque, l’Italia si stava preparando ad un nuovo lockdown. A tal proposito, Nikita aveva espresso il suo pensiero sulla vicenda: tra teorie complottistiche e frasi agghiaccianti, il discorso della Pelizon ha scatenato una bufera mediatica, tanto che c’è anche chi chiede provvedimenti da parte del Grande Fratello.

Queste le parole che hanno scatenato l’indignazione del web:

Il covid è anche gentile, non se la prende con i bambini e non ti fa morire nel giro di tre giorni in maniera fulminante.

Nel video in questione Nikita indossa una maglia con la scritta “Concediti di essere felice” e inizia il suo racconto facendo ascoltare un audio della sorella che le riferiva che tutti le prenotazioni dei treni erano state cancellate, poiché da lì a breve non si sarebbe potuto più viaggiare. Da lì, l’ex viaggiatrice di “Pechino Express” parla preoccupata delle conseguenze che potrebbe avere una nuova possibile quarantena e dichiara che il coronavirus ha avuto anche risvolti positivi:

Molti sono asintomatici, altri sono stati malissimo, ma molti hanno avuto solo una febbre leggera. Speriamo che questo virus se ne vada quando in realtà ci sta semplicemente insegnando che dobbiamo essere più uniti come essere umani. Pensiamo un attimo: siamo fatti per la vita eterna? Non credo. Eppure cosa stiamo facendo? Rifiutiamo che qualcuno possa morire.

Numerosi utenti sui social network si dicono sconvolti dalle frasi della Vippona, che ha totalmente sminuito una malattia che ha provocato quasi 7 milioni di morti in tutto il mondo. Per questo, in molti pensano che una persona che ha sostenuto tali argomentazioni non dovrebbe avere uno spazio in televisione e, addirittura, richiedono la squalifica. Dall’altra parte, ci sono i suoi fedelissimi che stanno trovano una giustificazione alle sue parole. Tuttavia, trattandosi di un video di vecchia data, è molto probabile che il programma deciderà di non affrontare l’argomento e preferirà lasciare la questione impunita.

Quello che professava la santona nikita in tempo di covid quando la gente moriva (compreso mio padre)

Titolo del video: Covid, verità o menzogna?#gfvip #onestiners #iostocononestini #iostoconluca #fuorinikita pic.twitter.com/srR2WWial6 — Debcapp (@debohstardust) February 20, 2023

I precedenti: la frase di Edoardo Donnamaria sul Covid

Anche Edoardo Donnamaria, lo scorso novembre, si era lasciato andare ad alcune affermazioni sul Covid che avevano generato non poche polemiche. Durante una chiacchierata con i suoi coinquilini, Edoardo aveva palesato il suo punto di vista sulla pandemia del Covid-19: “Hanno fatto un casino, alla fine non è successo poi chissà che”. Da lì, gli utenti del web si erano scatenati e avevano richiesto provvedimenti disciplinari nei confronti del Vippone. Ma, l’argomento, in realtà, non è mai stato affrontato in puntata e la polemica si era spenta in breve tempo.