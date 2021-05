Nicolò Zenga, nozze lampo con l’attrice di Un Posto al Sole: l’annuncio

By

Nicolò Zenga e Marina Crialesi, attrice nota al pubblico italiano per l’interpretazione dell’avvocato Beatrice Lucenti nella fiction Un Posto al Sole, a breve saranno marito e moglie. L’annuncio della proposta di matrimonio è giunta nelle scorse ore: a renderlo noto è stato lo stesso Zenga che ha dedicato alla questione un dolce post su Instagram. “Ha detto sì”, ha scritto il fratello di Andrea nonché figlio di Walter, corredando il post con una romantica foto in compagnia della fidanzata e con degli emoticon che hanno ulteriormente comprovato che i fiori d’arancio stanno per giungere.

Marina, dal canto suo, ha pubblicato la medesima foto di Nicolò sul suo profilo Instagram. “Ho detto sì”, la didascalia messa nero su bianco dall’attrice. Immediata la reazione dei fan che si sono congratulati con i due giovani, entrambi classe 1989. C’è stato anche qualcuno che ha storto un poco il naso, facendo notare che forse la decisione di convolare a nozze potrebbe essere avventata visto che la relazione è decollata soltanto da circa sei mesi. Zenga e Marina, però, hanno le idee chiare e assicurano che la scelta del matrimonio è quella giusta.

Nei mesi scorsi Nicolò è stato più volte protagonista in tv. In particolare lo si è visto nei salotti di Barbara d’Urso dove da un lato ha sostenuto il fratello Andrea nel percorso fatto da quest’ultimo al Grande Fratello Vip, dall’altro è stato protagonista di una serie di interviste al vetriolo contro il padre Walter, accusato di essere stato una figura genitoriale assente. Oggi il caso familiare è rientrato: l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale ha ricucito i rapporti sia con Nicolò sia con Andrea.

Nicolò Zenga e Maria Crialesi, un amore travolgente e fulmineo

Zenga e Marina si sono conosciuti a novembre 2020. Il primo contatto è stato virtuale, tramite social network, più precisamente grazie a Instagram. L’attrice ha messo un cuoricino sotto uno scatto di Nicolò, attirando subito la sua attenzione. Sono seguiti dei messaggi in direct, quindi il primo appuntamento: il tempo e gli incontri hanno fatto il resto. Un amore travolgente che si avvia ad essere celebrato con le nozze. Auguri!