Nicolò Zenga e Marina Crialesi fidanzati: 3 curiosità sulla loro storia

È una grande storia d’amore quella tra Nicolò Zenga e Marina Crialesi. I due si sono conosciuti durante la pandemia e nonostante l’emergenza Coronavirus sono riusciti a innamorarsi e a lasciarsi travolgere da questa grande passione. Una relazione già solida, che potrebbe presto sfociare in un matrimonio e dei figli.

1. Dove e come si sono conosciuti Nicolò Zenga e Marina Crialesi

Zenga e Marina si sono conosciuti a novembre 2020 grazie ai social network, più precisamente a Instagram. L’attrice ha messo un cuoricino sotto una foto di Nicolò, attirando subito l’attenzione del figlio di Walter Zenga, che ha poi contattato la Crialesi in direct.

Il fratello di Andrea Zenga non conosceva Marina: non ha infatti mai visto una puntata di Un posto al sole, dove l’interprete indossa dal 2016 i panni dell’avvocato Beatrice Lucenti. Dopo un primo messaggio ne è arrivato un secondo e un terzo e così via.

Nicolò e Marina hanno passato notti intere a chiacchiere al telefono. Ad un certo punto hanno deciso di darsi appuntamento a Roma, dove vive l’attrice (Zenga abita invece ad Ancona, dove si occupa della vendita di trivelle). Sono andati a pranzo fuori, hanno parlato per ore e da allora non si sono più lasciati.

2. Cosa pensa la famiglia Zenga di Marina Crialesi

Marina Crialesi ha subito instaurato un buon feeling con i genitori di Nicolò Zenga, l’ex calciatore Walter e l’ex conduttrice Roberta Termali. “Lei mi ha adottato. Ci sentiamo spesso ed è anche diventata amica di mia madre”, ha spiegato la Crialesi al settimanale Di Più.

Anche Nicolò ha instaurato un buon legame con il suocero: è diventato una sorta di amico. “In passato nessuno dei mie ex era riuscito nell’intento”, ha sottolineato Marina, che ha lavorato anche nella pellicola drammatica Duisburg-Linea di sangue.

3. I progetti di Nicolò Zenga e Marina Crialesi

Nicolò Zenga e Marina Crialesi sono pronti a compiere insieme dei passi importanti come la convivenza. A pochi mesi dal primo incontro i due – entrambi classe 1989 – stanno cercando una casa nella Capitale. Zenga Junior è dunque pronto a trasferirsi a Roma per amore. Per il futuro non sono esclusi matrimonio e figli.