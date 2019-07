Nicolò Scalfi vince ancora: 131mila euro. Quanto ha guadagnato in totale

Nicolò Scalfi, Caduta Libera: il giovane vince di nuovo. Il bottino di oggi è di 131 mila euro. Ecco quanto quanto ha guadagnato in totale. Nel frattempo sui social non si placano i mormorii sulla trasmissione

Nicolò Scalfi inarrestabile. Il campione di Caduta Libera, in carica dallo scorso ottobre, sbanca di nuovo. Nella puntata andata in onda oggi lunedì 1 luglio il giovane bresciano, all’83esima partecipazione allo show, ha vinto 131 mila euro. Un bottino consistente che va ad aggiungersi alle vincite ottenute nelle settimane precedenti. Al momento l’ammontare complessivo dei suoi guadagni è di ben 641 mila euro. Una cifra da capogiro. Nel frattempo sono diversi i telespettatori che sui social continuano a sostenere che il ragazzo sia in qualche modo aiutato dal programma. D’altro canto sono parecchi i suoi sostenitori. Siamo comunque nel campo delle chiacchiere. I fatti dicono che Nicolò è sveglio, pronto e preparato. E che nell’ultimo periodo il suo conto in banca è lievitato. Chapeau!

Caduta Libera: i numeri impressionanti di Nicolò Scalfi

Anche il profilo Twitter del programma ha omaggiato il campione: “Il modo migliore per festeggiare l’83esima presenza a Caduta Libera? Con una grande vittoria! L’ormai affermato campione Nicoló Scalfi porta a casa ben 131.000€. Grazie a questa vincita, il suo montepremi complessivo arriva alla cifra record di 641.000€ ! Complimenti”. Sul social dei cinguettii, come accade da diverso tempo a questa parte, prosegue lo scontro tra i telespettatori del programma. Due gli schieramenti: chi pensa che Nicolò sia favorito e chi pensa invece che sia soltanto più bravo degli altri, senza alcun aiutino. Sulla vicenda ha detto la sua anche Gerry Scotti, intervenendo qualche settimana fa negli studi di Tv Talk.

Gerry Scotti: “Farò il casting degli odiatori e li farò confrontare con Nicolò per vedere come finisce”.

“Quando vedi rispondere da casa sembra sempre più facile”, ha detto Gerry Scotti a Tv Talk circa i presunti favoritismi a Nicolò Scalfi. Il presentatore ha poi lanciato la sfida agli hater: “Farò il casting degli odiatori e li farò confrontare con Nicolò per vedere come finisce”.