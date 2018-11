Nicolò Ferrari di nuovo innamorato? La confessione dopo Temptation Island Vip

Chi ha seguito Nicolò Ferrari a Temptation Island Vip si sarà sicuramente appassionato al riavvicinamento avvenuto tra lui e Nilufar dopo la mancata scelta a Uomini e Donne. Le lacrime di lui, soprattutto quando Nilufar ha lasciato il villaggio, hanno sicuramente detto molto più di mille parole. Che il ragazzo provasse ancora qualcosa per la Addati, inoltre, è stato anche in qualche modo confermato da lui durante la trasmissione. Dall’ultimo confronto avvenuto con Nilufar e Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne, comunque, Nicolò ha fatto intendere chiaramente di aver superato la cosa.

Nelle ultime ore, inoltre, grazie al gioco delle domande di Instagram, l’ex corteggiatore a chi gli ha chiesto notizie sulla sua vita sentimentale ha fatto intendere di non essere più del tutto single. “Chi vi ha detto che sono single?” ha affermato allegramente Nicolò in una storia “Siete così convinti che io sia single? Boh!”. L’ex corteggiatore di Nilufar, dunque, pur non confermando apertamente di essere fidanzato e pur mantenendo un tono ironico, non ha certo fatto intendere di essere solo. Uno scherzo o, forse, ridendo e scherzando Ferrari ha detto la verità? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare di scoprire di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Nov 3, 2018 at 1:51 PDT

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez nuovi tronisti: le parole di Nicolò Ferrari

Insieme ad Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez Nicolò Ferrari ha condiviso l’esperienza di Temptation Island Vip. Cosa pensa lui dei due ex tentatori che hanno accettato il trono? “Sono contentissimo” ha ribadito recentemente lui “A Temptation ho imparato a conoscerli, sono due bravissimi ragazzi ve lo garantisco. Imparerete a conoscerli anche voi. Li sostengo, li guarderò sicuramente e quindi insomma, sono felice per loro”. Intanto, però, tra le sue fan c’è chi chiede a gran voce di vedere lui presto sul trono di Uomini e Donne. La redazione ascolterà queste richieste?