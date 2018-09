Nicolò Ferrari e Andrea Celentano fanno pace: sorrisi e abbracci durante l’incontro

Nicolò Ferrari e Andrea Celentano invitati allo stesso evento: dopo lo scontro sui social i due fanno pace

Uno scambio di battute molto acceso ha portato in questi giorni Nicolò Ferrari e Andrea Celentano a farsi la guerra sui social. Tutto, nello specifico, è cominciato quando Andrea (guardando Temptation Island Vip) aveva definito su Instagram il comportamento dell’ex corteggiatore “Senza dignità”. A queste parole, allora, è seguito un video di Nicolò che, invece di placare la polemica, ha buttato benzina sul fuoco invitando il personal trainer a pensare al modo in cui lui aveva trattato la sua fidanzata a Temptation Island. Le dichiarazioni di Ferrari, però, non sono piaciute ad Andrea che, nei giorni a seguire, ha continuato a rispondere. La sua presenza a Uomini e Donne con Raffaela, inoltre, è stata apertamente criticata da Nicolò e, ancora una volta, i due sono finiti a litigare su Instagram. Alla fine, però, tutto si è risolto per il meglio.

Nicolò Ferrari e Andrea Celentano brindano alla loro pace: sorrisi e abbraccia all’evento di YSL ieri sera

Quando e come Nicolò Ferrari e Andrea Celentano hanno fatto pace? Come hanno raccontato i diretti interessati su Instagram, i due ieri sera si sono incontrati allo stesso evento e, al contrario di quanto si possa pensare, hanno deciso di parlarsi e di deporre l’ascia di guerra. A raccontare della pace fatta sono stati sia Nicolò Ferrari che Andrea Celentano. Sui loro profili Instagram, infatti, hanno entrambi postato delle storie dove si mostravano insieme contenti e sorridenti. Un brindisi, un abbraccio e poi tante foto e video di loro al party di YSL insieme ad altri ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island.

Temptation Island Vip: Nicolò e Nilufar allo stesso evento

A portare tutti i ragazzi e le ragazze di Temptation Island e Uomini e Donne nello stesso locale, come molti forse sanno, è stato il party organizzato da YSL a Milano in occasione della settimana della moda. Allo stesso evento, oltre Nicolò Ferrari, era presente anche Nilufar Addati. Chissà se i due, dopo Temptation Island Vip, si sono parlati o hanno fatto finta di niente.