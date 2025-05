Nicolò dopo Amici felice con Jacopo Sol al suo fianco: così zittisce tutti

Nicolò Filippucci spegne definitivamente le polemiche nate sulla sua amicizia con Jacopo Sol, dopo Amici 24. L’eliminazione dell’ex allievo di Anna Pettinelli continua a far discutere sul web, tanto che diversi suoi fan starebbero organizzando una protesta per sabato 17 maggio fuori dagli studi del talent show. Nel frattempo, il giovane cantante riprende in mano la sua vita e lo fa proprio a fianco di Jacopo.

Entrambi sono stati volti amatissimi di questa 24esima edizione e molti avrebbero scommesso sulla loro vittoria. Jacopo è stato eliminato prima della semifinale, mentre Nicolò a un passo dalla finale. E mentre spunta un gesto di Annalisa legato all’eliminazione di Filippucci, quest’ultimo condivide i primi momenti di vita fuori dalla Casetta. L’ex allievo del talent show di Maria De Filippi appare felice e spensierato, condividendo soprattutto foto e video insieme al suo amico Jacopo.

In questo modo, placa le polemiche legate alla loro amicizia. Nicolò dopo Amici 24 è apparso insieme al collega in diversi eventi e anche al ristorante, durante un pranzo condiviso anche con Chiara Bacci e Francesca. In queste ore, sta emozionando il video che ha girato insieme a Jacopo. I due giovanissimi cantanti si trovano insieme mentre Nicolò cantante e Sol suona la chitarra. Un momento di amicizia vera, con tanto di cuoricino rosso di Filippucci.

Le polemiche erano nate dopo l’eliminazione di Jacopo, avvenuta prima della semifinale. Gli ex allievi sono stati protagonisti di una clip, nella quale hanno dovuto indicare chi secondo loro sarebbe dovuto approdare in finale. Tra i nomi fatti da Sol non c’era appunto Nicolò, suo amico. I fan di quest’ultimo non hanno preso bene questa sua presa di posizione e hanno così dato vita a una polemica che ha costretto l’ex allievo di Rudy Zerbi a intervenire.

Con un messaggio su Instagram, il cantante di Estremo ha assicurato di essere dispiaciuto del fatto che alcuni telespettatori stessero tentando di metterli uno contro l’altro con questa polemica. Ha poi affermato che c’è una stima reciproca e che hanno costruito un forte legame nella Casetta. Se avesse potuto decidere avrebbe fatto il nome di tutti gli allievi per la finale di Amici 24. In ogni caso, Nicolò non è diventato finalista, al contrario di Francesco, Alessia, Daniele, TrigNo e Antonia. E fuori mette fine alle polemiche sulla sua amicizia con Jacopo in modo definitivo.