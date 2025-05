Amici, Nicolò eliminato: non sfugge un gesto da parte di Annalisa

Ha fatto parecchio discutere l’esclusione dalla finale di Amici di Maria De Filippi del cantante Nicolò Filippucci. Quest’ultimo è stato difatti eliminato durante la semifinale andata in onda sabato scorso su Canale 5 e ha dovuto dire addio per sempre al sogno di vincere quest’edizione. Nelle ultime ore non è tuttavia passato inosservato un gesto sui social da parte di una nota cantante a sostegno dell’artista. Stiamo parlando nello specifico di Annalisa Scarrone. Scopriamo meglio che cosa ha fatto.

Questa domenica andrà in onda su Canale 5 la finale di Amici di Maria De Filippi, quest’anno a cinque. A sfidarsi per il titolo di vincitore di quest’ultima edizione saranno difatti i ballerini Alessia, Daniele e Francesco ed i cantanti Antonia e TrigNO. Ha dovuto invece abbandonare il programma ad un passo dalla finale Nicolò, cantante di Anna Pettinelli. Proprio quest’ultima gli ha dedicato un post sui social dopo la sua eliminazione, elogiandone il talento e dedicandogli parole ricche d’affetto e stima.

Non è tuttavia passato inosservato ad un occhio più attento un dettaglio proprio sotto il post condiviso dalla coach. Tra i tantissimi like ricevuti dal suo messaggio per l’allievo è spuntato anche quello di una famosissima cantante, ex allieva proprio della scuola di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando nello specifico di Annalisa Scarrone. Effettivamente se si cerca tra i tanti mi piace sotto al post si può notare anche quello della cantante di “Bellissima”. Possibile quindi che anche lei sia rimasta colpita dalla bravura del cantante ed abbia voluto dimostrargli il suo sostegno. Proprio Annalisa è stata tra l’altro ospite da Maria De Filippi nella puntata di Amici andata in onda sabato per presentare il suo nuovo singolo “Maschio”.

Annalisa non è stata l’unica a sostenere Nicolò. Anche Luca Jurman, ex insegnante del programma, si è mostrato in disaccordo con la sua eliminazione. Inoltre molti fan del giovane cantante si sono lamentati sui social per l’esclusione del ragazzo dalla finale e starebbero anche organizzando una protesta fuori dagli studi del talent show.