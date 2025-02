Nicolò De Devitiis scaltro, sviolinata ‘furba’ per la ex Veronica Ruggeri

Nicolò De Devitiis, in questi anni, è riuscito a diventare uno dei protagonisti assoluti de Le Iene, ma anche del web. Il conduttore, molto attivo sui social, ama creare contenuti e servizi ironici, ma si è fatto notare anche per la sua lunga relazione con la collega Veronica Ruggeri, finita qualche mese fa. Ospite a Verissimo, Nicolò ha deciso di rompere il silenzio sulla rottura.

La storia d’amore con Veronica, durata cinque anni, per lui è stata molto importante.

Arrivato a 34 anni, mi sono chiesto: vogliamo fare una famiglia oppure no? Siccome la risposta non era “Sì”, ci siamo detti: “Che stiamo a fare insieme?” Ne abbiamo parlato e allora siamo arrivati a questa conclusione.

Nicolò e Veronica, sui social, sembravano davvero una coppia perfetta e la loro separazione ha fatto molto discutere. Molti utenti si rivedevano in loro e, di conseguenza, avevano cominciato a sognare con il loro amore. Purtroppo le cose non sono andate nel modo in cui tutti si auguravano.

C’è tuttavia qualche voce fuori dal coro. Oggi entrambi hanno intrapreso due strade separate e c’è chi addirittura si dichiara felice per Veronica. Per quale motivo? Nicolò è un personaggio tanto amato quanto criticato sui social e le polemiche sul suo conto non mancano. Anche perché, a suo tempo, Dagospia rumoreggiava che la relazione con la Ruggeri fosse finita per un tradimento di lui con una nota cantante.

Questo Nicolò De Devitiis mi ha sempre fatto pensare al tipo che deve per forza cavalcare quell’onda che quando poi finisce lo ritrovi altrove.

Un po’ come quell’amico di tutti ma di nessuno. 💀 #Verissimo — Francesco⚡ (@cescopaone) February 22, 2025

Nicolò De Devitiis nel mirino: “Cavalca l’onda, amico di nessuno”

Nonostante l’intervista a Verissimo dell’inviato de Le Iene sia stata molto dolce e commovente, non ha convinto del tutto gli utenti sui social. Qualcuno ha cominciato ad attaccarlo, ritenendo addirittura questa immagine “smielata” del tutto differente da quella che lui, ogni giorno, mostra sui suoi profili social.

Nicolò è stato preso di mira da quando ha cominciato a farsi vedere in giro sempre più spesso con i personaggi del momento. Ad esempio proprio nell’ultima puntata de Le Iene, ha realizzato un servizio tutto su Achille Lauro. Ha trascorso infatti con lui la settimana sanremese, mostrando ai telespettatori un dietro le quinte inedito di tutto quello che succedere all’Ariston. Nonostante Lauro abbia speso belle parole su di lui, questo non è bastato a placare gli animi degli utenti che, negli anni, sono arrivati addirittura a definirlo un “parassita dei vip”.