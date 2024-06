Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri, è finita: il web, “era ora”

Dopo ben cinque anni di relazione, Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono ufficialmente lasciati. Da qualche settimana si vociferava di una crisi tra di loro e, poche ore fa, è finalmente arrivata la conferma. Veronica e Nicolò si sono fidanzati ufficialmente nel 2019, dopo la fine delle rispettive storie con Stefano Corti ed Eleonora Pedron. Sin dagli inizi, i due inviati a Le Iene hanno condiviso la loro storia d’amore sui social, tra sketch, balletti e pillole di vita di coppia. Nel corso degli anni, si sono mostrati sempre complici e affiatati, ma, nell’ultimo periodo, qualcosa è improvvisamente cambiato.

Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono lasciati: l’annuncio

Nell’ultimo mese, Veronica è stata abbastanza assente dai social e, adesso, è riapparsa proprio per dare la notizia della rottura con l’ormai ex compagno. La giornalista ha spiegato che i due si sono lasciati da diverse settimane, senza però dare dettagli sui motivi che li hanno portati a prendere questa decisione. D’altro canto, Nicolò, conosciuto sui social con lo pseudonimo di “Divanoletto“, è rimasto in silenzio, pubblicando solamente una foto della statua del dito medio che si trova in piazza Affari, a Milano.

“Ciao ragazzi. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio”, ha scritto Veronica nelle sue storie Instagram. L’inviata de Le Iene ha avuto solo belle parole per la sua relazione con Nicolò, il che sembra indicare che i due si siano lasciati in buoni termini. Oltre ad essere conosciuti per il loro lavoro nel programma di Italia 1, l’ex coppia aveva acquistato molta notorietà sul social preferito dai giovani, ovvero TikTok.

I due erano infatti soliti pubblicare numerosi video dove raccontavano la loro vita di coppia tra ironia e quotidianità. Nicolò De Devitiis, poi, ha un profilo singolo molto attivo, dove condivide giornalmente Tiktok insieme a personaggi famosi o relativi al suo lavoro a Le Iene. A quanto pare, quest’eccessiva esposizione dell’ormai ex coppia aveva stancato il mondo del web, che si è mostrato quasi sollevato all’idea di non dover più vedere continuamente i loro video. “Finalmente niente più Tiktok”, ha scritto un utente. E ancora: “Finalmente lei è libera dai suoi Tiktok”.