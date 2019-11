Nicoletta Romanoff si è sposata con Federico Alverà

Nicoletta Romanoff e Federico Alverà si sono sposati

Fiori d’arancio per Nicoletta Romanoff. A sorpresa, sui social network dove è molto seguita, la nota attrice lanciata da Gabriele Muccino ha annunciato le sue nozze con Federico Alverà, allenatore di rugby. La coppia è legata da un paio d’anni e ha una figlia, Anna, nata nel 2018. Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto sabato 23 novembre a Bolgheri, in Toscana. Per la Romanoff si tratta delle seconde nozze: dal 1999 al 2004 è stata sposata con il produttore Federico Scardamaglia. Da questa unione sono nati i figli Francesco e Gabriele, mentre dalla lunga relazione con il collega Giorgio Pasotti ha avuto la piccola Maria, che oggi ha 9 anni.

Nicoletta Romanoff si è sposata per la seconda volta

Per il secondo matrimonio con Federico Alverà Nicoletta Romanoff ha scelto un abito molto romantico. Bustino e gonna ampia in tulle, capelli raccolti e una coroncina di fiori in testa. Lo sposo ha invece optato per un completo blu e una cravatta rossa. Il post Instagram di Nicoletta ha raccolto in pochi minuti centinaia di like e commenti di auguri. Non sono mancati quelli di colleghi e personaggi famosi come Elena Santarelli, Cristiana Capotondi, Camilla Filippi, Justine Mattera.