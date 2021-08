Nicoletta Orsomando è morta: addio alla prima vera Signorina Buonasera

Un grave lutto colpisce anche questa settimana il mondo della televisione italiana, in un anno già di per sé decisamente tragico. Si è spenta quest’oggi, all’età di 92 anni Nicoletta Orsomando. Per nostri i più giovani lettori, stiamo parlando di una delle più celebri Signorine Buonasera della storia della Rai.

Nicoletta (vero nome: Nicolina) Orsomando nacque a Casapulla in provincia di Caserta l’11 gennaio del 1929. I suoi primissimi passi nel mondo della televisione li fece nel 1953, quando diede il volto al suo primo annuncio per un programma per ragazzi. In quel periodo la televisione era realmente agli albori e anche lei, come un gruppo di colleghe che sarebbero poi diventate amatissime dal pubblico, contribuì così a scriverne una pagina importante di storia.

La Orsomando divenne a tutti gli effetti la prima vera annunciatrice della Rai, spianando la strada per una professione che sarebbe poi proseguita fino ai primissimi anni 2000. Il suo volto e la sua immagine divennero talmente celebri da trasformarla in un punto di riferimento della cultura pop. Fra gli omaggi da lei ricevuti nel corso degli anni anche quello di Barbara d’Urso, che nel 2017 in un post social dedicato ai suoi 60 anni vestì i panni dell’annunciatrice indossando una parrucca con il suo taglio inconfondibile.

La carriera e le curiosità su Nicoletta Orsomando

In molti ricordando la Orsomando proprio per il suo stile impeccabile, l’acconciatura perfetta e per i suoi modi garbati, che l’hanno resa negli anni un’incona della tv italiana. Dopo ben quarant’anni di onoarata carriera, Nicoletta Orsomando decise di ritirarsi nel 1993, diventando così la Signorina Buonasera con la più lunga carriera di sempre.

Dopo la fine del suo periodo da annunciatrice, la Orsomando proseguì il suo percorso in televisione, partecipando a vari programmi. Fra questi ricordiamo Su e giù di Gaia de Laurentis e in veste di presentatrice al fianco di Fiorello in Viva Radio 2 Minuti. Una piccola curiosità: nel suo curriculum la Orsomando poteva vantare anche alla partecipazione in tre film, fra cui Parenti Serpenti di Mario Monicelli.

Ad annunciare la morte dell’ex annunciatrice Rai nelle scorse ore è stata la famiglia, tramite comunicato. A quanto pare, la Orsomando si è spenta dopo una breve malattia in un ospedale di Roma.