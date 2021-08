Barbara d’Urso, la fede al dito non passa inosservata: lei scioglie i dubbi

La nota conduttrice di Canale 5 risponde alla curiosità degli utenti sui social, che non hanno potuto non notare il dettaglio

Barbara d’Urso si gode la sua vacanza lontana dagli studi Mediaset e tiene costantemente attivi i suoi account social. Un dettaglio non è passato inosservato agli occhi attenti degli utenti di Instagram. Scendendo nel dettaglio, la fede che porta al dito della mano sinistra ha generato tanta curiosità tra chi la segue. Ed ecco che proprio lei decide di dare una spiegazione.

Su Instagram, nella giornata di ieri, aveva condiviso delle foto in cui era possibile vedere chiaramente l’anello indossato. La mano appoggiata su un muro mostra la fede al dito e oggi ne spiega il motivo. La celebre conduttrice tv fa sapere su Twitter che in tanti le hanno chiesto perché indossa questo anello nelle ultime foto condivise sui social.

Dopo di che, confessa che porta da sempre quella fede, non la toglie mai: “È quella di mia madre”. Come lei stessa ha raccontato più volte, è rimasta orfana della sua mamma nel lontano 23 agosto 1968, a soli 11 anni. A colpire Vera, all’età di 40 anni, fu il cancro, un linfoma di Hodgkin. A Pomeriggio Cinque, Barbara faceva notare che sua madre era molto giovane e all’epoca quel tumore era ancora poco conosciuto e non era curabile.

Il padre Rodolfo, dopo la morte di Vera, sposò Wanda, la donna che oggi la conduttrice considera come la sua seconda mamma. Intanto, la d’Urso si gode la sua vacanza, tra diete e workout. Infatti, Barbara dedica gran parte del suo tempo all’allenamento. Oggi a 64 anni mostra un fisico tonico e snello.

In tanti mi avete chiesto perché indosso la fede in queste foto… In realtà la porto da sempre, non la tolgo mai… È quella di mia madre… #ricordi pic.twitter.com/UPkCiUogDm — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) August 18, 2021

Si attende il suo ritorno sul piccolo schermo tra qualche settimana, sebbene sia stata ridimensionata in casa Mediaset. Non andranno più in onda Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Pertanto, le resta solo Pomeriggio 5, che continuerà a essere trasmesso dal lunedì al venerdì.

Ci sono, però, delle novità per quanto riguarda il programma in onda nel pomeriggio di Canale 5 che la vede al timone. La Mediaset ha deciso di fare dei cambiamenti, facendo durare meno le puntate, che tratteranno solo temi riguardanti cronaca e attualità.

Dunque, il pubblico dovrà fare a meno inevitabilmente ai salotti trash di Barbara d’Urso a cui era abituato ormai da anni. Questa scelta rappresenta una svolta negativa per gli opinionisti e gli ospiti che si ritrovavano nel suo salotto.

Barbara, intanto, nonostante tutto si dice tranquilla sul suo futuro sul piccolo schermo. Infatti, ha assicurato ai telespettatori più affezionati che presto tornerà nella prima serata con dei programmi ancora da confermare.