Nicoletta Mantovani: come sta, il parto travagliato di Alice e l’eredità

Nicoletta Mantovani: come sta oggi, il figlio Riccardo nato morto e la questione eredità

Nicoletta Mantovani è stata la seconda moglie di Luciano Pavarotti. Oggi ha 51 anni, l’amore con il tenore scoppiò nel 1996. Una relazione che fece molto rumore sulle pagine della cronaca rosa per la differenza d’età (lei era 34 anni più giovane e all’epoca aveva 23 anni). Così Pavarotti lasciò prima moglie Adua Veroni (il divorziò arrivò nel 2002), da cui ebbe tre figlie (Giuliana, Cristina, Lorenza), e ripartì sentimentalmente con Nicoletta, la quale gli diede un altro frutto d’amore, Alice (avrebbero dovuto nascere due gemelli, ma il nascituro Riccardo morì durante un parto travagliato, a causa di una mola e avvenuto a sette mesi, il 13 gennaio 2003). Le nozze arrivarono nel dicembre del 2004, al Teatro Comunale di Modena. Nicoletta rimase vedova il 6 settembre del 2007. A distanza di sei anni dalla morte del marito ha iniziato una relazione nel 2013 con Filippo Vernassa. La storia si è conclusa nel 2016.

Il primo incontro tra Pavarotti e Nicoletta

Di recente, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Nicoletta così descriveva il suo incontro con Luciano: “Avevo 23 anni, lui 34 in più. Ero una studentessa bolognese di Scienze naturali in cerca di un lavoro estivo. Mi presentai al colloquio, proprio qui accanto, nella scuderia che oggi non c’è più, e mi imbattei in lui. Che non doveva esserci, naturalmente non partecipava a quelle riunioni.” “Ero imbarazzatissima – spiegava sempre Nicoletta -. Lui mi scrutava, io zitta. Presi coraggio e gli chiesi: le piacciono i cavalli? E lui: la prossima domanda è se mi piace cantare? Fui assunta. Luciano entrava in ufficio tutti i giorni, le sue collaboratrici non capivano.”

L’eredità di Pavarotti: l’accordo tra le figlie del tenore avute dalla prima moglie e Nicoletta

Nicoletta Mantovani è affetta da sclerosi multipla fin dalla giovane età. Scoprì la malattia a 24 anni, circa un anno dopo aver conosciuto il tenore. Nel 2012, la donna è stata operata. Grazie all’intervento ha avuto un miglioramento delle sue condizioni. Oggi continua a convivere con la patologia. Per quel che invece riguarda l’eredità del tenore, subito dopo la sua morte ci sono state delle battaglie tra le figlie di Pavarotti avute da Adua e la Mantovani. Tutto però è stato appianato in fretta con un accordo siglato nel 2008.