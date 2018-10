Nicoletta Mantovani, moglie Pavarotti: news sulla sclerosi multipla e il fidanzato

Nicoletta Mantovani, vedova Pavarotti, che fine ha fatto? Come sta oggi e chi è il nuovo compagno

Nicoletta Mantovani, vedova del tenore Pavarotti, si lascia intervistare dal settimanale Grazia. Alla rivista, la signora rivela il suo attuale stato di salute, una malattia oggigiorno più che comune, la sclerosi multipla. “Quando ho ricevuto la diagnosi avevo 23 anni e stavo già con Luciano. Lui mi chiese di non parlarne con nessuno per lasciarmi libera di vivere in modo normale la mia vita”. Continua la Mantovani: “Solo oggi mi rendo conto di quanto sia importante condividere questa parte con gli altri”. Seppur sempre affetta dalla malattia sopracitata, la moglie del tenore ammette di aver subito degli interventi e, oggi, di notare dei piccoli miglioramenti che l’hanno, pian piano, portata a convivere in maniera un po’ più leggera con la patologia.

Nicoletta Mantovani, dopo la morte del marito, trova la forza in sua figlia Alice

Alla domanda: “Lei dove trova la forza?“, Nicoletta risponde in maniera secca e sicura: “Nell’amore per mia figlia Alice. Lei è la mia direzione“. L’ormai quindicenne nata dall’amore con l’indimenticabile Luciano Pavarotti, oggi vive con la mamma. A questo la Mantovani aggiunge anche dell’altro: “Pregare mi aiuta molto e pure il lavoro è molto importante. Mi tiene occupata anche la casa in cui vivevo con Luciano. L’ho trasformata in un Museo per poter dare al suo pubblico la possibilità di conoscerlo meglio”.

Dopo Pavorotti, la Mantovani ha ritrovato l’amore ma oggi è single

Racconta Nicoletta che dopo la morte del marito aveva ritrovato l’amore e soprattutto la forza di amare: “Dopo una relazione durata sette anni, è finita. Per me è stato un altro abbandono, un’altra sofferenza di cui non avevo mai parlato fino ad ora”. Confessa che dalla fine del suo amore sono passati ormai due anni e che, se in un primo momento, la rabbia e il dolore hanno preso il sopravvento, oggi si sente forte e non smette di credere nell’amore.