Nicoletta Larini lancia alcune frecciatine ad Alessandra Sgolastra e Ursula Bennardo: antipatie e dissapori a Temptation Island Vip

Non solo amicizie ma anche antipatie e dissapori pare abbiano contraddistinto quest’anno l’esperienza delle fidanzate a Temptation Island Vip. Come facciamo a saperlo? Ebbene, a portare a galla tutto ciò, oggi, è stata Nicoletta Larini. La fidanzata di Bettarini, che quest’anno ha partecipato al docu-reality condotto da Simona Ventura insieme a Nilufar Addati, Valeria Marini, Marcella Esposito, Ursula Bernardo e Alessandra Sgolastra, su alcune delle sue compagne d’avventura ha difatti avuto qualcosa da ridire. Nicoletta, nello specifico, a Chi ha dichiarato di non aver legato molto con Alessandra e Ursula. A queste, infatti, lancia delle chiare frecciatine durante l’intervista.

Nicoletta Larini contro Alessandra Sgolastra e Ursula Bennardo: le sue parole dopo Temptation Island Vip

La prima fidanzata dalla quale Nicoletta Larini su Chi ha preso le distanze è proprio Alessandra Sgolastra, entrata a Temptation Island Vip in coppia con Andrea Zenga (figlio di Walter Zenga) e uscita single dal programma. “Non sono debole, mi sento forte […] Non sono come Alessandra che vive continuamente alla ricerca della sicurezza” ha dichiarato Nicoletta al giornale di Signorini. Sul suo rapporto con le altre fidanzate, poi, la stessa ha aggiunto: “Io ho legato con Nilufar Addati e Marcella Esposito, con Alessandra e Ursula assolutamente no”.

Temptation Island Vip: Nicoletta Larini contattata da un tentatore dopo il programma

Nicoletta Larini a Chi ha anche svelato di essere stata contatta da uno dei tentatori dopo aver lasciato il programma con Bettarini. A mandarle un messaggio su Instagram sarebbe stato Andrea Tacconi. “Ha Stefano l’ho detto subito” ha però specificato Nicoletta che, oggi, sembra avere occhi solo per lui. Lui non vuole sposarla e non vuole avere dei figli da lei? “Amen. Sarò diversa” ha risposto lei “Magari un giorno cambierà idea, chi può saperlo”.