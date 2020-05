Nicole Rossi, fidanzato e attacchi di panico: “Travolta”, la confessione

Pechino Express, Nicole Rossi si confessa e parla della sua storia d’amore con Riccardo: da quanto stanno insieme

Nicole Rossi di Pechino Express è fidanzata con Riccardo e di lui abbiamo sentito parlare ormai spesso, sia durante il programma sia dopo. In queste ore è uscita un’intervista della vincitrice dell’ottava edizione di Pechino Express sulle pagine del settimanale F. Si tratta di un’intervista molto particolare, in cui ci sono state una serie di domande per conoscere meglio Nicole, in tutto e per tutto. Dalle sue paure ai rapporti d’amicizia, fino all’amore con Riccardo. Ed è su di lui in particolare che abbiamo raccolto le risposte dell’ex de Il Collegio! Innanzitutto sappiamo che Nicole Rossi e il fidanzato Riccardo stanno insieme da tre anni e che lui è uno studente di regia e sceneggiatura al DAMS.

Nicole Rossi fidanzata con Riccardo: “Anche il mio migliore amico”

Quando è stato chiesto a Nicole la componente più importante per lei in un’amicizia, lei ha risposto che è l’affidabilità. E si sente fortunata di avere un fidanzato che è anche un amico: “Sono fortunata: il mio fidanzato è anche il mio migliore amico”. Un rapporto molto bello quello tra Nicole e il fidanzato, lei crede molto nell’amore e ritiene che sia “il motore del mondo”. Se dovesse dire perché ritiene che il suo fidanzato Riccardo sia unico al mondo, non avrebbe dubbi: “Per il suo intelletto e la sua sensibilità incredibile”. Nicole sta vivendo un periodo molto bello della sua vita, con la vittoria inaspettata a Pechino Express e in attesa di realizzare nuovi sogni, ma dopo Il Collegio non è stato semplice per lei.

Nicole Rossi parla dei suoi attacchi di panico: “Oggi so affrontarli”

La giovani infatti due anni fa ha iniziato a soffrire di attacchi di panico. Ha avuto il primo quando si trovava in Marocco. Oggi è in grado di controllare questi attacchi ed è una cosa che la rende molto fiera. Queste le sue parole: “La consapevolezza che oggi so affrontare un attacco di panico. Ne ho sofferto un bel po’: una conseguenza del successo e delle critiche che hanno travolta dopo Il Collegio”.