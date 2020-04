Collegiali Pechino Express, ricordi senza telecamere e perché hanno vinto

Pechino Express, le Collegiali Nicole e Jennifer si raccontano dopo la vittoria dell’ottava edizione

Le Collegiali hanno vinto Pechino Express 2020 e ora sognano di lavorare in televisione. Nicole Rossi e Jennifer Poni sanno bene che la strada è lunga e tortuosa, ma non vogliono rinunciare ai loro sogni. Nel viaggio di Pechino Express hanno imparato a credere in sé stesse e adesso non hanno intenzione di smettere di farlo! In una intervista rilasciata a Comingsoon dopo la vittoria dell’ottava edizione, le due ragazze hanno raccontato le loro emozioni dopo aver vinto Pechino Express. Eh sì, perché le Collegiali hanno scoperto solo ieri sera di aver vinto: è il montaggio a rivelare i vincitori di Pechino Express, mentre durante le riprese vengono registrati più finali. Sì, anche Enzo Miccio ha scoperto ieri sera di non aver vinto, ma ha reagito sportivamente.

Le Collegiali, il ricordo di Pechino Express a telecamere spente

Veniamo alle Collegiali, che hanno innanzitutto rivelato cosa succedeva a telecamere spente. Nicole ha raccontato: “Per me le partite a Briscola che ci facevamo prima di andare a dormire. Le carte sono l’unica cosa che abbiamo potuto portare e così mi distraevo dalla gara e dalla paura che mi viene di notte. Avevamo quei cinque minuti solo nostri”. Jennifer invece ha detto: “Io mi porterò nel cuore le emozioni che ho provato durante il viaggio. Ho tenuto un diario ma non annotavo cosa succedeva, ma le emozioni che provavo… Capire che il mondo è così diverso e così bello nella sua diversità mi fa apprezzare veramente tutto ciò che ho”. Adesso aspettano tempi migliori per fare una reunion con tutto il cast di Pechino Express 2020 e festeggiare con loro, cosa che ieri sera non è stata possibile.

Le Collegiali di Pechino Express hanno vinto grazie ai loro punti di forza: “Testa leggera e limpida”

Le Collegiali Nicole e Jennifer ieri sera hanno esultato con le famiglie a casa, lontane una dall’altra. Le emozioni non sono mancate, i festeggiamenti neppure e anche un pizzico di nostalgia, hanno raccontato. Ovviamente non erano certe di vincere contro i Wedding Planner, ma la loro coppia aveva un segreto per funzionare, un punto di forza. Secondo Nicole è stato questo: “Ciò che ci metteva in crisi era la non comprensione, ma il nostro motto è stato sempre andare a letto con il sorriso. Qualunque cosa succedeva durante la giornata, il giorno dopo eravamo pronte e cariche per ripartire, lasciando indietro le discussioni”. Jennifer è d’accordo con lei e ha aggiunto: “Credo sia stata la nostra forza giocare con la testa leggera e limpida”.