Nicole Rossi, la confessione sul fidanzato Riccardo: “Aveva un po’ paura”

Pechino Express, Nicole Rossi in confidenza: i racconti della vincitrice dell’ultima edizione

Nicole Rossi ha raccontato l’inizio della storia con Riccardo, il suo fidanzato. Sono una coppia molto amata dai fan della vincitrice di Pechino Express 2020, che di recente ha scritto un libro anche. Si intitola Isolament(e)o: Il diario che non ho mai scritto. Nicole ha raccolto tutte le confidenze che non ha mai fatto fino a oggi in queste pagine, pronta a condividerle con chi la supporta e le regala affetto ogni giorno da quando è diventata popolare con Il Collegio. Una sorta di piccola anticipazione su ciò che troverete nel libro è arrivata dalla rivista Confidenze, dove Nicole si è raccontata a trecentosessanta gradi. Ha iniziato a raccontarsi partendo dall’adolescenza con due sorelle gemelle più piccole, le partire a briscola piuttosto animate in famiglia e il rapporto speciale con la mamma. Col papà invece ha un rapporto diverso, perché avendo caratteri simili ci sono spesso scintille fra loro. Sono una famiglia molto unita.

Nicole Rossi di Pechino Express parla del fidanzato Riccardo: la paura iniziale

L’occasione per parlare del fidanzato Riccardo è arrivata dopo aver accennato a un suo tatuaggio a cui tiene molto. Ne ha sei in tutto, ma la scritta “Loser” che si trasforma in “Lover” è quello che più la rappresenta. “Rappresenta il mio percorso, da perdente a farfalla innamorata”. E ha iniziato a parlare di Riccardo: “Mi ha colpito la sua intelligenza e la sua purezza. La nostra storia è basata sulla libertà e sull’assenza di gelosia”. Il fidanzato aveva qualche timore quando Nicole è partita per Pechino Express: “Aveva un po’ paura di diventare ‘il fidanzato di’, ma poi ha capito che se anche avessi avuto successo non sarei cambiata”. I due stanno insieme da tre anni. Chi ha fatto il primo passo? Pare sia stata Nicole: “L’ho rimorchiato io (ride), è una storia seria, ma è presto per parlare di famiglia. Mi piacerebbe, però dobbiamo fare ancora tante cose, a partire dall’università”.

Nicole Rossi dal Collegio a Pechino Express: il rapporto con i followers

Infine, un accenno alla popolarità arrivata con Il Collegio: “I followers sui social si sono moltiplicati. Mi scrivono soprattutto coetanei, ma dopo Pechino Express anche tanti adulti. Mi piace che non parlino del mio aspetto né del mio look, ma che commentino le mie idee”.