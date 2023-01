Gravi accuse di Andrea Maestrelli al Grande Fratello Vip 7. Il giovane ha parlato in codice con Edoardo Tavassi, probabilmente credendo di non essere scoperto e che la sua confessione non sarebbe stata decifrata. Non è andata così, perché in un amen ciò che ha comunicato è stato svelato. Il giovane, come è noto, prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia ha avuto una relazione con Nicole Murgia (altra inquilina tra i concorrenti dell’edizione attuale del reality show Mediaset). Secondo quanto ha narrato a Tavassi con il codice Snap, lei lo avrebbe picchiato mandandolo all’ospedale due volte, oltre ad averlo tradito.

“Mi menava. Sono stato due volte all’ospedale”, ha spiegato Andrea ad Edoardo. Dopodiché, sempre con lo Snap, ha comunicato il termine “Corna”. Che la relazione fosse stata burrascosa, d’altra parte, lo si era già intuito. La medesima Nicole Murgia ha infatti ammesso di avere scagliato addosso a Maestrelli, al tempo della loro frequentazione, un piatto. Non solo: la donna ha anche narrato di avere spedito un messaggio a un altro ragazzo mentre stavano insieme. La love story, ha aggiunto, sarebbe finita su un binario morto proprio perché lei si sarebbe innamorata di un altro ‘lui’. Ma si torni al codice Snap.

Come funziona e come decifrare il codice Snap

Lo Snap è una sorta di codice in voga su TikTok. Solitamente viene usato per suggerire al proprio interlocutore pensieri e concetti che non si vogliono pronunciare in modo palese. Come funziona? Tutto molto semplice e intuitivo. Per poterlo utilizzare si deve soltanto fare un paio di sostituzioni.

Per esprimere la consonante che si vuole comunicare serve formulare una frase qualsiasi. In questo caso si deve porre l’attenzione solo sulla lettera che inizia la frase. Sarà quella la consonante espressa. Per quel che riguarda le vocali, invece, sono sostituite con uno schiocco di dita. La A uno schiocco, la E due, la I tre, la O quattro, la U cinque. Esempio pratico: se si vuole formulare “GF Vip“ si può dire:

“Gioco bene a calcio”: G

“Faccio molte cose”: F

“Voglio lavorare bene”: V

Tre schiocchi di dita: I

“Passa lo straccio”: P

Edoardo e Maestrelli hanno comunicato con lo Snap e sono trapelate le dichiarazioni riportate poc’anzi. Molto probabilmente la questione troverà spazio nel prossimo prime time, in onda lunedì 9 gennaio 2023. Da sottolineare anche che al Grande Fratello Vip è vietato comunicare in codice. Signorini, senza dubbio, lo rammenterà ai due ‘vipponi’.