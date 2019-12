Nicole Mazzocato: perché non ha mai confessato i tradimenti con Fabio

Nicole Mazzocato dopo l’intervista a Rivelo: ecco perché non ha mai confessato i tradimenti

Nelle scorse ore, Nicole Mazzocato, dopo l’intervista a Rivelo (in cui è intervenuto anche Fabio Colloricchio), ha reso noti altri dettagli relativi alle sue scelte passate. Confidandosi con i suoi fan di Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato perché fino ad ora non ha mai dichiarato che nella coppia ci sono stati dei tradimenti (Colloricchio, innanzi alla conduttrice Lorella Boccia, ha confessato che sia lui sia l’ex, durante la relazione, si sono traditi). Inoltre, si è sfogata dopo aver ricevuto alcune critiche. Opportuno sottolineare che sono stati molti di più i ‘seguaci’ che si sono complimentati con lei, facendole sentire la propria vicinanza in merito al periodo non facile attraversato poco dopo la fine della sua esperienza a UeD (Nicole ha svelato di aver rischiato di ammalarsi di anoressia) e in merito a quello non semplice attraversato in certi momenti della storia con l’ex.

Nicole: “Preferisco il riserbo che le finte verità”

A chi le ha domandato perché fino ad ora non abbia mai ammesso i tradimenti reciproci nella coppia, la Mazzocato ha risposto: “Preferisco il riserbo che le finte verità. E mi fermo qui, mantenendo classe ed educazione”. Dunque Nicole ha optato per non dare in pasto ai media i problemi di coppia vissuti con Fabio. L’ex corteggiatrice ha poi replicato a chi ha insinuato che voglia fare la maestra di vita, consigliandole ironicamente di scrivere un libro sulla sua storia personale. “I libri preferisco leggerli e documentarmi… Preferisco quelli psicologici”, esordisce la giovane, aggiungendo: “Non mi sento né un Dio né un’insegnante di vita dato che non ho nemmeno 30 anni… Ho raccontato la mia vita: c’è chi ha apprezzato, chi ha voluto capire e chi ha preferito continuare a non capire”.

La lite tra Monte e Fabio, Colloricchio spiega l’accaduto

Fabio Colloricchio, a Rivelo, ha inoltre spiegato perché ha litigato con Francesco Monte qualche anno fa (oggi i due si sono chiariti). Il tarantino e il fratello Stefano abitavano a Roma nello stesso palazzo di Fabio e Nicole. I due fratelli Monte spifferarono a Colloricchio di un presunto tradimento della Mazzocato. “Mi hanno raccontato addirittura chi era la persona in questione ma nonostante tutto io ho deciso di tornare con Nicole e questo ha portato inevitabilmente ad un litigio con Francesco”, ha raccontato l’italo-argentino.