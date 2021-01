Nicole Grimaudo mamma bis: è nato il secondo figlio dell’attrice

By

Nicole Grimaudo ha partorito. Dopo aver mostrato a sorpresa il pancione qualche mese fa a Ballando con le Stelle l’attrice siciliana ha dato alla luce il suo secondogenito. Nicole è stata fotografata dai paparazzi di Diva e Donna mentre usciva dalla clinica insieme al neonato e al marito Francesco. Al momento non si conosce il nome del bambino, che è un maschietto come svelato dalla Grimaudo nel programma di Milly Carlucci, dove è intervenuta insieme ai colleghi Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi.

Nicole Grimaudo è già mamma di Pietro, il primogenito arrivato nel 2014. Da tempo l’ex ragazza di Non è la Rai cercava un altro figlio e il sogno è diventato realtà con la complicità del lockdown primaverile del 2020. Approfittando di un momento di pausa dal set la Grimaudo e il marito Francesco hanno allargato la famiglia. Come fa sapere Diva e Donna, Nicole ha partorito nella clinica privata Villa Margherita, tra le più rinomate della Capitale.

L’interprete è legata dal 2013 a Francesco, un giornalista della Rai siciliano come lei. Nicole Grimaudo e il marito si frequentavano da ragazzini e si sono rincontrati qualche anno fa al matrimonio di un’amica in comune a Caltagirone, città natale di entrambi in provincia di Catania. “Lui mi fa sentire a casa”, ha ammesso più volte la Grimaudo, che con la sua famiglia vive oggi a Roma.

Chi è Nicole Grimaudo

Classe 1980, Nicole Grimaudo ha debuttato da ragazzina nel mondo dello spettacolo. Ha preso parte all’ultima edizione di Non è la Rai e ha poi iniziato il suo percorso di attrice. Ha recitato in diversi film e fiction. Solo per citarne alcuni: Mine vaganti, Baaria, Ris-Delitti imperfetti, Immaturi-La serie, Il bello delle donne, L’ispettore Coliandro, Medicina Generale, Nero a metà.

Di recente l’abbiamo vista anche ne Gli orologi del diavolo, accanto a Beppe Fiorello. Inoltre Nicole ha prestato il suo volto alla pubblicità: con Giorgio Pasotti è stata testimonial di alcuni spot della Mulino Bianco. Da sempre schiva e riservata, la vita privata di Nicole Grimaudo non è mai stata oggetto di gossip, malelingue o pettegolezzi.