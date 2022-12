Grave lutto per Nicole Daza, la moglie di Marcell Jacobs. Nelle scorse ore è morto suo padre, che solo pochi mesi fa aveva partecipato al matrimonio con cui la figlia e l’uomo più veloce della Terra si sono scambiati le promesse eterne. Ad annunciare la triste notizia è stata la stessa Nicole, attraverso una Story Instagram. La donna ha riservato una dedica struggente all’amato genitore, a corredo di uno scatto in cui la si vede sorridente nel giorno delle sue nozze al fianco del papà. La news del decesso è stata ripresa anche dagli account social di Verissimo, che di recente ha ospitato sia Daza sia Jacobs i quali, innanzi a Silvia Toffanin, hanno narrato l’incantevole giorno in cui hanno pronunciato il fatidico “sì”.

“Ciao Papà, grazie per avermi dato la vita. Voglio ricordati così, vola più in alto che puoi, sarai il mio angelo custode. Ti amo”. Queste le dolci parole che la compagna dell’oro olimpico dei 100 metri ha scritto in memoria del caro da poco scomparso. Tornando al matrimonio con Jacobs, il papà di quest’ultimo, a differenza di quello della sposa, non lo si è visto alla cerimonia. Come è noto Marcell da anni non ha rapporti con il genitore. A crescerlo è stata soltanto la madre. Tuttavia, in occasione delle nozze, il velocista sperava di ricucire il legame con il genitore. Peccato che lo abbia invitato alle nozze, ma il padre lo abbia bidonato, non presentandosi; è stato lo stesso Jacobs a raccontarlo con una punta di amarezza.

Nicole Daza e Marcell Jacobs, un amore a prova di successo

I due fanno coppia da diversi anni, da molto prima che l’atleta diventasse una star globale trionfando agli ultimi giochi olimpici. Il successo sportivo e mediatico che ha travolto il velocista non ha minimamente minato l’equilibrio della love story. Anzi le ha giovato tanto che i due piccioncini hanno deciso di convolare a nozze.

In più frangenti Marcell ha sottolineato come Nicole gli abbia sempre dato sostegno, soprattutto negli anni in cui non era “nessuno”. Anche Daza ha evidenziato in diverse interviste che l’amore per il compagno è sempre stato solido e intenso, a prescindere dalla popolarità.