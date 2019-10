Nicolas Vaporidis imbarazzato a Vieni da me: le parole sulle ex famose

Nicolas Vaporidis da Caterina Balivo parla delle ex fidanzate Cristiana Capotondi e Ilaria Spada e dell’ex moglie Giorgia Surina

Nicolas Vaporidis è tornato in tv. L’attore è stato ospite di Vieni da me insieme a Paolo Conticini, Gianni Fantoni e Jonis Bascir per promuovere il musical The Full Monty. Purtroppo l’aereo di Vaporidis ha fatto ritardo e il giovane è entrato in studio solo in un secondo momento rispetto ai suoi colleghi. Questo non ha impedito alla padrona di casa Caterina Balivo di scambiare due chiacchiere con Nicolas, che ha conosciuto personalmente anni fa quando il 37enne era fidanzato con Ilaria Spada, oggi moglie di Kim Rossi Stuart.

Nicolas Vaporidis ha amato diverse attrici famose

La regia di Vieni da me ha prontamente mostrato la schermata delle tre ex famose di Nicolas Vaporidis: Giorgia Surina, Cristiana Capotondi e Ilaria Spada. L’attore lanciato da Notte prima degli esami ha guardato il collage con un certo imbarazzo, preso sicuramente in contropiede da una situazione del genere. Subito dopo però ha rotto il ghiaccio e ha ammesso: “Ho con tutte bei ricordi”. Nessuna parola in più da parte di Nicolas che, secondo i recenti gossip, è oggi impegnato con Carola, una fotografa conosciuta qualche mese fa grazie al lavoro.

Tutto sulle storie d’amore di Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi hanno avuto una relazione di un anno tra il 2006 e il 2007, complice i film girati insieme ovvero il già citato Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi. Sempre sul set, più precisamente su quello di Questa notte è ancora nostra, Nicolas si è innamorato di Ilaria Spada ma la liaison è durata una manciata di mesi. Dal 2013 al 2013 Vaporidis è stato sposato con un’altra collega, Giorgia Surina.