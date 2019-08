Nicolas Vaporidis a Ischia: nuova fiamma per l’attore

Nicolas Vaporidis, Carola è la nuova fidanzata? Gossip da Ischia

Nuovo amore per Nicolas Vaporidis. O almeno così pare dalle foto pubblicate dal settimanale Nuovo. L’attore è stato paparazzato a Ischia in compagnia di Carola, aitante fotografa di 27 anni. I due si sono mostrati complici e sorridenti anche se i paparazzi non hanno immortalato alcun bacio passionale tra i due. Una conoscenza che diventerà presto un grande amore o solo un’amicizia? Nicolas e Carola sembrano avere molta intesa e complicità ma al momento non ci è dato sapere di più. Come fa sapere la rivista diretta da Riccardo Signoretti non ci sono conferme ufficiali su questa nuova probabile coppia. Intanto è certo il loro rapporto professionale: la star di Notte prima degli esami e l’artista hanno collaborato di recente insieme per una mostra fotografica.

La vita privata di Nicolas Vaporidis dopo il divorzio

Dopo il matrimonio lampo con Giorgia Surina celebrato nel 2012, non si è saputo più nulla della vita privata di Nicolas Vaporidis. Il 37enne è stato bravo a celare i dettagli della sua sfera sentimentale. In una vecchia intervista, però, non ha nascosto la voglia di innamorarsi di nuovo e, perché no, mettere su famiglia.

La donna ideale di Nicola Vaporidis: la dichiarazione

“La donna che cerco deve essere la mia amica migliore, la persona con cui sono più complice. Ho sempre desiderato essere un padre di famiglia. I figli vorrei non solo averli ma viverli e crescerli passando con loro più tempo possibile”, ha confidato. Carola sarà la donna giusta?