Nicolas Cage, terzo figlio in arrivo: chi è la moglie di 26 anni

L’attore americano, in procinto di spegnere 58 candeline, diventerà papà per la terza volta. Ecco tutti i dettagli sul lieto evento

Nicolas Cage sta costruendo una nuova famiglia. Il giorno prima del suo 58esimo compleanno la star di Hollywood è stato annunciato da vari tabloid statunitensi che la quinta moglie dell’attore, più giovane di lui di più di 30 anni, è in dolce attesa. Ecco cosa si sa sul lieto evento e quanta differenza d’età c’è tra i primogeniti del 58enne e il nascituro.

Nicolas Cage diventerà padre per la terza volta. La notizia è rimbalzata su vari giornali di gossip come Just Jared e People. La moglie dell’attore è Riko Shibata, di soli 26 anni. I due, sposati da meno di un anno, daranno presto il benvenuto al loro primo figlio, di cui ancora non si conosce il sesso. “I futuri genitori sono euforici”, ha detto una fonte vicina alla coppia.

Nicolas Cage, serenità ritrovata con Riko Shibata

Cage e Shibata si sono conosciuti in Giappone nel 2020, dove il 58enne era coinvolto nelle riprese del film “Prisoners of The Ghostland”, uscito nel 2021. Tra i due sembra esserci stato un vero colpo di fulmine: le loro nozze hanno avuto luogo lo scorso 16 febbraio 2021, lo stesso giorno del compleanno del defunto padre dell’attore, al Wynn Hotel di Las Vegas. In occasione della cerimonia, molto intima e ristretta, la sposa ha indossato un kimono nero, abito tradizionale del suo paese d’origine, il Giappone, realizzato su misura per lei.

Riko, che dopo il matrimonio ha acquisito a tutti gli effetti il cognome dell’attore, è molto riservata. La futura mamma, di cui si sa ben poco, non ha profili social e non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ciò che risulta abbastanza curioso è il fatto che la 26enne attuale moglie di Cage è più piccola del suo primogenito. L‘attore, che a quanto pare non vestirà i panni di “Joe Exotic” come precedentemente annunciato, è infatti già padre di Weston, 31 anni, avuto dalla relazione con la modella Christina Fulton. Quest’ultimo ha reso il divo nonno nel 2014, a soli 50 anni.

Cage, dopo la rottura con la Fulton, si è sposato prima con l’attrice Patrizia Arquette e poi con la figlia di Elvis Presley, Lisa Marie Presley, ex di Michael Jackson. I due si sono lasciati dopo solo pochi mesi. La quarta moglie dell’attore è Alice Kim, madre del suo secondo figlio Kal-El, oggi sedicenne. Prima di Shibata il 58enne è stato legato a Erika Koike. Il loro matrimonio-lampo, celebrato nel 2019, è durato solamente quattro giorni.