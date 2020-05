Tiger King diventa serie tv: Nicolas Cage sarà Joe Exotic, l’indiscrezione

Tiger King diventa una serie tv: Nicolas Cage nei panni di Joe Exotic, l’indiscrezione

Nichlas Cage vestirà i panni di Joe Exotic, all’anagrafe Joseph Allen Maldonado-Passage e nato Joseph Allen Schreibvogel. A riferirlo è il magazine Variety che fa sapere che l’attore 56enne interpreterà Tiger King in una serie tv di otto episodi. Il personaggio di Joe Exotic, già noto negli Usa, ha acquisito popolarità a livello globale grazie al documentario Tiger King (anche in questo caso sono stati 8 gli episodi girati), distribuito da Netflix nel 2020. Il prodotto audiovisivo è stato parecchio discusso, mostrando come negli States, a oggi, siano ancora latenti leggi certe per bloccare il commercio dei grandi felini. Inoltre, il documentario offre uno spaccato dell’America profonda, popolata da personaggi controversi come Joe Exotic.

Il nuovo progetto su Tiger King con protagonista la star hollywoodiana

“Nicolas Cage sarà Tiger King in una serie di 8 episodi. La storia sarà incentrata su Joe Schreibvogel, noto come Joe Exotic, un eccentrico ed esotico guardiano di uno zoo in Oklahoma che lotta per mantenere il suo parco anche a rischio di perdere la sanità mentale. La serie sarà ambientata nella ‘tana del leone’, nel regno di Joe, Si farà luce su come Joe Exotic è diventato popolare e come poi si è ‘perso’ nel suo stesso personaggio “. Così Variety sul suo sito ufficiale.

Come farà la serie tv a superare il documentario Tiger King?

Resta da capire come la serie tv riuscirà a differenziarsi dal documentario Tiger King, che ha raggiunto un successo globale. E resta pure da capire come si riuscirà ad innestare una trama da fiction avvincente dopo che già il documentario è riuscito a intrattenere milioni di telespettatori con una storia tanto strana quanto interessante. La palla ora passa a Nicolas Cage, che ha sposato il progetto.