Nicola Savino, niente quarantena per Coronavirus: la situazione

Nicola Savino ha fatto chiarezza sulla questione della quarantena: nessun contatto con il caso positivo alle Iene

Nella giornata dell’11 marzo, il settimanale Chi ha parlato del conduttore radiofonico e televisivo Nicola Savino. Come ben sappiamo, quest’ultimo conduce le Iene, trasmissione recentemente sospesa a causa di un caso positivo al Coronavirus all’interno dello staff. Si è parlato quindi di una possibile quarantena per i protagonisti del programma. Savino sarebbe risultato negativo al test del tampone ma Chi avrebbe parlato di una possibile assenza di Nicola alla conduzione della trasmissione radiofonica Deejay chiama Italia. Poche ore fa, però, il toscano ha pubblicato un post su Instagram in cui ha informato i followers di non trovarsi in quarantena a causa della vicenda legata alle Iene ma di trovarsi comunque a casa per via delle recenti disposizione governative. Infine, ha confermato anche che continuerà a condurre Radio Deejay presso la sua abitazione. Vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

“Sto benissimo, Radio Deejay andrà in onda”

“Riepiloghiamo! Un collaboratore esterno della redazione Iene domenica mattina è risultato positivo al tampone. Ho immediatamente avvisato Linus che mi ha messo in contatto con il medico del gruppo editoriale di Radio Deejay per avere il permesso ad accedere agli studi” ha dichiarato Savino su Instagram che ha poi aggiunto “Permesso immediatamente accordato, visto che il contatto con il collaboratore delle Iene non c’è stato (frequenta la redazione milanese e non gli studi, due luoghi distinti). Per essere più tranquilli abbiamo deciso di montare a casa mia “la macchinetta”, un aggeggio che mi permette comunque di andare in onda senza accedere agli studi di Radio Deejay . I 14 giorni scadranno martedì prossimo,nel frattempo… sto benissimo, ma come tutti io sto a casa ed esco il meno possibile!“

Il comunicato delle Iene

Questo il comunicato ufficiale giunto dalle Iene: “Nella redazione del programma di Italia 1 Le Iene si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare”.