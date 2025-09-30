Nicola Pisu voleva davvero suicidarsi? Mirigliani rompe il silenzio

Patrizia Miragliani spiega cosa sta accadendo nella vita di Nicola Pisu, che di recente ha allarmato tutti con un messaggio molto particolare. Oggi, ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo, la donna conferma i sospetti. Sembra proprio che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia davvero pensato di farla finita, proprio come aveva fatto intuire tramite la Storia condivisa su Instagram. Il tutto è accaduto giorni fa.

Nicola ha pubblicato un messaggio sul social network, che ha fatto preoccupare un po’ tutti. Si diceva convinto che “lasciare questa vita sia la cosa migliore”. Qualche ora dopo, ha cancellato la Storia. Oggi esce fuori che è stata sua madre a fargli rimuovere quel messaggio dal suo profilo. Nel salotto della Balivo, su Rai 1, questo pomeriggio, la Mirigliani cerca di non nascondersi dietro a un dito. Racconta che Nicola sta vivendo un certo disagio in questo fase della sua vita.

Il motivo? Il giovane è appena uscito da una relazione e necessita di ritrovare la sua routine e un lavoro. Il problema sentimentale ha portato Pisu a pensare che fosse arrivato, forse, il momento di chiudere tutto. Patrizia non sapeva nulla di quanto aveva condiviso su Instagram, ma è stata informata da un amico giornalista, il quale le ha detto che stava accadendo qualcosa al figlio. “Da quel momento non più capito nulla”, dichiara oggi la Mirigliani, che ammette di essersi davvero spaventata.

La donna ha iniziato così a chiamare tutti, pensando si trattasse inizialmente di un incidente. Dopo di che, lo stesso Nicola le ha spiegato tutto:

“Era su di giri e ha pensato che la vita non fosse poi questa cosa così bella come pensava e che forse magari era il momento di pensare di andarsene. A me si è accapponata la pelle”

Allo stesso tempo, Pisu ha poi assicurato alla madre di non aver mai pensato al suicidio. Semplicemente pare cercasse conforto con i suoi follower. In particolare, Nicola ha raccontato a Patrizia che tra ragazzi ci si confronterebbe su queste tematiche sui social network e che in tanti espongono questi pensieri. L’obiettivo di Nicola pare fosse quello di tirare fuori il suo disagio, secondo quanto spiega la Miragliani.

Andando avanti con la sua intervista nel programma di Rai 1, Patrizia è tornata a parlare di Miriana Trevisan, ricordando che ha avuto una storia con Nicola al Grande Fratello Vip. Ma, allo stesso tempo, la Mirigliani tuona: “Diciamo che la loro storia è stata montata dagli autori, che ha fatto male a lei e a lui”. In questo caso, la donna parla della sensibilità di Pisu, che avrebbe una personalitnicola pà che facilmente lo porterebbe a cadere “in qualsiasi tipo di trappola”.