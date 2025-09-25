Nicola Pisu, messaggio drammatico: “Lasciare questa vita è la cosa migliore”

Messaggio dalle sfumature tragiche e allarmanti quello pubblicato nelle scorse ore dal 36enne Nicola Pisu, figlio della patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani. Pisu si è fatto conoscere dal pubblico televisivo partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. In tv raccontò i dettagli del suo passato difficile. Quando era ragazzo sua madre lo denunciò. Quella di Mirigliani fu un’azione tanto dolorosa quanto necessaria per provare a far uscire il figlio dalla tossicodipendenza. Dopo il GF Vip, Nicola aveva trovato stabilità e anche l’amore, tra le braccia della 40enne Barbara Lorini. Nelle scorse ore Pisu ha pubblicato tra le sue storie Instagram un post preoccupante e angosciante.

Il post drammatico e allarmante di Nicola Pisu

“Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore”, ha scritto il 36enne. Una frase allarmante. L’ex gieffino non ha aggiunto altri dettagli o spiegazioni. Non è chiaro che cosa stia vivendo. Starebbe però affrontando un periodo molto delicato a livello personale. Diversi fan, non appena hanno letto quanto dichiarato da Pisu, hanno segnalato la storia Instagram, augurandosi che Nicola possa presto trovare serenità.

Non è chiaro che cosa abbia innescato la crisi. Pisu è da sempre una persona molto riservata e non incline ad apparire mediaticamente, tantomeno a cercare attenzioni. Per questo il messaggio che ha scritto è risultato alquanto allarmante. Non è certo un mitomane che si inventa tragedie per elemosinare ospitate in tv o per creare hype sui social.

La love story con Barbara Lorini

Nicola, lo scorso gennaio, aveva rilasciato assieme alla compagna Barbara un’intervista al magazine Gente, a cui aveva raccontato di essere al settimo cielo accanto alla fidanzata. La donna 40enne ha una figlia di 13 anni. Con Pisu ha avviato una convivenza, spiegando che lo ha conosciuto su Instagram e che inizialmente, a causa del passato burrascoso dell’uomo, era titubante sulla relazione. Ma poi è andata oltre i pregiudizi e oltre gli ostacoli del passato, affermando di essere felicissima di avere al fianco una persona come Nicola.

Anche l’ex gieffino aveva rivelato che la love story con Lorini lo aveva aiutato moltissimo a scacciare i demoni del passato e a farlo sentire più sicuro di sé. A proposito di matrimonio ed eventuali figli aveva frenato, sottolineando che già con la convivenza aveva formato una famiglia e che non c’era bisogno di affrettare determinati passi. In particolare, sul tema paternità, disse che non si sentiva pronto ad affrontare una responsabilità tanto grande: “Non me la sento di assumermi una responsabilità così grossa, da affrontarsi non solo per la gioia di avere un bambino per casa, ma anche con la consapevolezza di doversi occupare seriamente di lui”.