Nicola Pietrangeli: “Licia Colò: è finita col marito, spero torni da me”

Nicola Pietrangeli, il più titolato tennista azzurro, sta per raggiungere un traguardo molto importante: lunedì 11 settembre compirà 90 anni. In occasione di una data così importante, lo sportivo si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Oggi, in cui ha ripercorso non solo la sua brillante carriera, bensì anche la sua tormentata vita sentimentale. Nicola ha raccontato di aver avuto quattro donne importanti nella sua vita, ognuna delle quali ha deciso di andare via per svariati motivi: un tradimento o la voglia di matrimonio e di convivenza da parte delle sue ex compagne non condivisa da lui stesso. “Mi è rimasto il gatto Pupina“, ha detto, per poi aggiungere:

Mia moglie Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. In realtà non è vero, al limite le ho messo le corna, che è ben diverso” ricorda Pietrangeli ripercorrendo le storie importanti del passato: “La seconda, Lorenza, se n’è andata via perché voleva il matrimonio, io no. L’ultima, Paola, mi ha mollato da pochi mesi. Desiderava convivere, io no. Nel mio appartamento non c’è spazio, dove li mettevo i suoi vestiti?

Ma, c’è una donna in particolare che ha lasciato un segno speciale nel cuore dell’ex tennista, ovvero Licia Colò. Nicola Pietrangeli e la conduttrice e autrice televisiva sono stati insieme per ben sette anni, dal 1987 al 1994. L’uomo non si è mai spiegato totalmente i motivi per cui Licia decise di terminare la relazione. Alcuni mesi fa, in un’intervista a La Repubblica, ha dichiarato che alla base della rottura possa esserci stata la grande differenza d’età: Nicola ha ben 30 anni in più della Colò. D’altro canto, aveva anche pensato che l’ex compagna avesse trovato un altro uomo, cosa che però gli è sempre stata negata.

Nicola Pietrangeli a 90 anni confessa: “Ho voglia di Licia”

Nonostante siano passati ben 30 anni dalla loro separazione, Nicola non ha ancora dimenticato Licia e spera addirittura di tornare insieme alla donna. In fondo, per lei, aveva persino accettato di vivere a Casal Palocco, una grande prova d’amore per uno abituato a vivere a Roma Nord come lui. Recentemente, la conduttrice è tornata single dopo ben vent’anni di matrimonio con il pittore Alessandro Antonino, con il quale condivide anche una figlia, Liala.

Dopo la sua separazione, l’ex coppia ha riiniziato a sentirsi e l’ex tennista spera che possa avvenire un riavvicinamento definitivo. Un’occasione per far diventare realtà questo ricongiungimento potrebbe essere proprio la festa di compleanno di Nicola, alla quale Licia è stata ovviamente invitata: